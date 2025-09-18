धोखाधड़ी केस में रेड मारने पहुंची थी यूपी पुलिस, कोलकाता पुलिस से ही हो गई भिड़ंत; मामला क्या

एक अधिकारी ने बताया कि नोएडा पुलिस ने पिछले महीने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता बिभास अधिकारी और उनके बेटे को कोलकाता में कथित तौर पर फर्जी थाना बनाने और लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी के एक मामले में राज्य के पुलिस अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक फ्लैट में छापेमारी करने पहुंचे थे लेकिन इसी दौरान कोलकाता पुलिस के अधिकारियों से उनकी भिड़ंत हो गई और दोनों पुलिस के बीच टकराव बढ़ गया। हालांकि, इस छापेमारी में तृणमूल कांग्रेस के एक पूर्व नेता और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में दोनों पुलिस के बीच का विवाद अदालत के हस्तक्षेप के बाद सुलझ गया। मामला राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक पूर्व नेता से जुड़ा हुआ है।

एक अधिकारी ने बताया कि नोएडा पुलिस ने पिछले महीने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता बिभास अधिकारी और उनके बेटे को कोलकाता में कथित तौर पर फर्जी थाना बनाने और लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। नोएडा पुलिस की एक टीम शहर में उस फ्लैट की तलाशी लेने आई थी, जहां से फर्जी पुलिस थाना संचालित था। यह फ्लैट बेलियाघाटा थाने के ठीक सामने स्थित एक इमारत में है।