एक अधिकारी ने बताया कि नोएडा पुलिस ने पिछले महीने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता बिभास अधिकारी और उनके बेटे को कोलकाता में कथित तौर पर फर्जी थाना बनाने और लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

Pramod Praveen भाषा, कोलकाताThu, 18 Sep 2025 08:05 AM
धोखाधड़ी केस में रेड मारने पहुंची थी यूपी पुलिस, कोलकाता पुलिस से ही हो गई भिड़ंत; मामला क्या

उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी के एक मामले में राज्य के पुलिस अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक फ्लैट में छापेमारी करने पहुंचे थे लेकिन इसी दौरान कोलकाता पुलिस के अधिकारियों से उनकी भिड़ंत हो गई और दोनों पुलिस के बीच टकराव बढ़ गया। हालांकि, इस छापेमारी में तृणमूल कांग्रेस के एक पूर्व नेता और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में दोनों पुलिस के बीच का विवाद अदालत के हस्तक्षेप के बाद सुलझ गया। मामला राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक पूर्व नेता से जुड़ा हुआ है।

एक अधिकारी ने बताया कि नोएडा पुलिस ने पिछले महीने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता बिभास अधिकारी और उनके बेटे को कोलकाता में कथित तौर पर फर्जी थाना बनाने और लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। नोएडा पुलिस की एक टीम शहर में उस फ्लैट की तलाशी लेने आई थी, जहां से फर्जी पुलिस थाना संचालित था। यह फ्लैट बेलियाघाटा थाने के ठीक सामने स्थित एक इमारत में है।

मतभेद के बाद तनावपूर्ण हो गई स्थिति

उन्होंने बताया कि नोएडा और बेलियाघाटा से पुलिस टीम बुधवार को फ्लैट की तलाशी लेने गईं, जो बाहर से बंद था। बेलियाघाटा पुलिस ने दावा किया कि उनके पास चाबी नहीं है, जबकि नोएडा पुलिस ने ज़ोर देकर कहा कि चाबी स्थानीय थाने के पास है। जब नोएडा के अधिकारियों ने ताला तोड़ने का फैसला किया तो दोनों पक्षों के बीच मतभेद हो गया, जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई।

