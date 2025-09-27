Unique puja pandal of transgender community in Kolkata दुर्गा पूजा में पीछे नहीं ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर, सजा अर्द्धनारीश्वर का पांडाल, West-bengal Hindi News - Hindustan
Unique puja pandal of transgender community in Kolkata

दुर्गा पूजा में पीछे नहीं ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर, सजा अर्द्धनारीश्वर का पांडाल

कोलकाता में एक अनोखा पूजा पांडाल है जिसे ट्रांसजेंडर समुदाय ने तैयार किया है। यहां आपको मां दुर्गा के अर्द्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन होंगे। समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें पूजा में उपेक्षा झेलनी पड़ती थी।

Ankit Ojha एएनआईSat, 27 Sep 2025 11:59 AM
पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की छटा देखते ही बनती है। कोलकाता में एक झांकी ऐसी भी है जिसमें माता दुर्गा के अर्द्धनारीश्वर स्वरूप को दर्शाया गया है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के एक एनजीओ ने यह पांडाल तैयार किया है। ट्रांसजेंडर ऐक्टिविस्ट रंजीता सिन्हा ने कहा कि सभी दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं लेकिन ट्रांसजेंडर इसमें शामिल नहीं हो पाते थे। इसीलिए उनके लिए स्पेशल पांडाल की व्यवस्था की गई है।

सिन्हा ने कहा, हम पिछले आठ सालों से अर्धनारीश्वर का पांडाल बनाते रहे हैं। हमने इसकी शुरुआत इसलिए की क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रांसजेंडर को इंसान ही नहीं मानते। ऐसे में हमारे समुदाय को बड़ी परेशानी होती है। सारे लोग दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं और हम इसलिए रोते रहते हैं कि हम घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। हम लोगों में ट्रांसजेंडर महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। अर्द्धनारीश्वर यही बताते हैं कि हम सभी समान हैं। उन्होंने बताया कि नवरात्रि में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आजोजित किए जाते हैं।

कोलकाता के सोनागाछी इलाके में सेक्स वर्कर्स ने भी एक पूजा पांडाल का आयोजन किया है पश्चिम बंगालल बाल अधिकार आयोग की सलाहकार अनन्या चक्रवर्ती ने कहा कि मां दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए पहली मिट्टी सेक्स वर्कर्स के घर से ही लाई जाती है। उन्होंने कहा, सेक्स वर्कर्स को भी दुर्गा पूजा मनाने का अधिकार है। अगर सेक्स वर्कर गलत हैं तो उनके ग्राहक भी गलत ही हैं। ऐसे में हमें उनपर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। सोनागाछी इलाके में बुजुर्ग हो चुकीं सेक्स वर्कर्स को 2000 रुपये की राशि वितरित की गई है। पांडाल में पहुंचे एक शख्स ने बताया, यहां गरीब भी पूजा कर सकते हैं। अगर सबको काम का अधिकार है तो उन्हें क्यों नहीं?

