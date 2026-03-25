TMC ने मुस्लिम वोट हासिल कर लिए लेकिन समुदाय के लिए कुछ नहीं किया; ममता पर बरसे ओवैसी
हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने दावा किया कि बनर्जी की राजनीति ने परोक्ष रूप से राज्य में भाजपा को अपना जनाधार बढ़ाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर के साथ हमारे गठबंधन का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में कमजोर वर्गों के शोषण को रोकना और उन्हें सशक्त बनाना है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम वोट तो हासिल कर लिए लेकिन समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। ओवैसी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को उभरने में मदद की। ओवैसी ने कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और उनकी पार्टी ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के साथ हाथ मिलाया है ताकि जनता को वह विकल्प प्रदान किया जा सके जिसकी उन्हें तलाश हैं। उन्होंने पूछा, ''लगभग 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए। उनमें से कई मुसलमानों के थे। क्या यह कोई मुद्दा नहीं है?"
उन्होंने कहा कि यहां की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत है। सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व कितना है? सिर्फ सात फीसदी। कितने मुस्लिम बच्चे स्कूल से बाहर हैं? कितने मुस्लिम लड़के-लड़कियां ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं?" ओवैसी ने आरोप लगाया कि राज्य में इस समुदाय के लिए दिखावटी कदम असल विकास में तब्दील नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा, ''ईद के दिन नमाज पढ़ने के लिए आने से क्या मेरा पेट भर जाता है? क्या इससे मेरे घर में रोशनी होती है? क्या इससे मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है?"
हैदराबाद के सांसद ने दावा किया कि बनर्जी की राजनीति ने परोक्ष रूप से राज्य में भाजपा को अपना जनाधार बढ़ाने में मदद की है। हैदराबाद से सांसद ने कहा, ''हुमायूं कबीर के साथ हमारे गठबंधन का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में कमजोर वर्गों के शोषण को रोकना और उन्हें सशक्त बनाना है।'' उन्होंने कहा, ''हमारा गठबंधन मुसलमानों के राजनीतिक नेतृत्व को मजबूत करने का भी प्रयास करेगा।'' ओवैसी ने दावा किया कि राज्य में अल्पसंख्यकों का विकास एक बड़ा मुद्दा है। यह पूछे जाने पर कि क्या पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की मौजूदगी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मदद मिलेगी, इस पर उन्होंने कहा, ''लोकतंत्र में लोगों को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने की आजादी है।''
मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की शैली पर प्रस्तावित मस्जिद को लेकर हुए विवाद के बाद तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए जाने पर कबीर ने आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) का गठन किया था। कबीर ने कहा कि गठबंधन विधानसभा चुनाव में 182 सीट पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि अगर चुनाव में खंडित जनादेश आता है तो गठबंधन सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। पश्चिम बंगाल में 294 सदस्यीय विधानसभा सीट के लिए मतदान 23 एवं 29 अप्रैल को होगा और मतगणना चार मई को निर्धारित है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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