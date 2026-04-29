RG कर पीड़िता की मां को TMC कार्यकर्ताओं ने घेरा, BJP प्रत्याशी की कार पर पथराव; बंगाल में बवाल

विकास सरदार के अनुसार, करीब 200-250 टीएमसी गुंडों ने उनकी कार को घेर लिया और लोहे के रॉड व बांस के डंडों से हमला किया। इस हमले में उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए और उनके ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों से हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की रेप पीड़िता की मां इस चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार हैं। उनके तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

आपको बता दें कि रत्ना देबनाथ पनिहाटी विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। जब वह मतदान केंद्रों का जायजा लेने निकलीं, तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को बिगड़ने से बचाया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।

इस घटना पर पीड़िता के पिता शेखररंजन देबनाथ ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में दरिंदों की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा, "वोटर्स सुबह से ही बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं क्योंकि जनता के मन में इस सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश है। सुरक्षा बल मूकदर्शक बने हुए हैं और टीएमसी के लोग खुलेआम मतदाताओं को डरा-धमकार रहे हैं।"

भाजपा उम्मीदवारों पर जानलेवा हमले हिंसा की आग केवल पनिहाटी तक ही सीमित नहीं रही। दक्षिण 24 परगना के बसंती विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विकास सरदार ने आरोप लगाया कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है। विकास सरदार के अनुसार, करीब 200-250 टीएमसी गुंडों ने उनकी कार को घेर लिया और लोहे के रॉड व बांस के डंडों से हमला किया। इस हमले में उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए और उनके ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई।

सरदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र में टीएमसी की गुंडागर्दी चरम पर है और निष्पक्ष चुनाव की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

TMC का पलटवार- NIA और CBI पर उठाए सवाल दूसरी तरफ, टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधा है। भांगड़ से टीएमसी उम्मीदवार शौकत मोल्ला ने चुनाव के दिन केंद्रीय जांच एजेंसियों की मौजूदगी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, "इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मतदान के दिन एनआईए (NIA), सीबीआई और ईडी की टीमें सक्रिय हैं। यह केवल हमें डराने की साजिश है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं।"