जिस सीट से लड़ रहीं CM ममता, वहां के रिटर्निंग अफसर को तुरंत हटाएं; TMC की EC से क्यों ऐसी मांग
तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि सुरजीत रॉय के BJP नेता सुवेंदु अधिकारी के साथ गहरे संबंध हैं। बता दें कि इस सीट पर सुवेंदु अधिकारी और मौजूदा विधायक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कड़ी टक्कर है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हाई-प्रोफाइल भवानीपुर सीट पर सियासी विवाद उठ खड़ा हुआ है। इस वजह से वहां चुनावी माहौल गरमाता जा रहा है। दरअसल, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने चुनाव आयोग (EC) से मांग की है कि भवानीपुर के रिटर्निंग ऑफिसर सुरजीत रॉय को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि उनके संबंध भाजपा नेताओं से जुड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि सुरजीत रॉय के BJP नेता सुवेंदु अधिकारी के साथ गहरे संबंध हैं। बता दें कि इस सीट पर सुवेंदु अधिकारी और मौजूदा विधायक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कड़ी टक्कर है।
क्या हैं TMC के आरोप?
24 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे एक पत्र में, TMC की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन ने दावा किया कि रॉय (जो 2011 बैच के WBCS अधिकारी हैं) पहले नंदीग्राम-II ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर तैनात थे, और यह बात "आम तौर पर जानी जाती है" कि उनके अधिकारी के साथ गहरे संबंध हैं।
पद और वरिष्ठता पर भी सवाल
ओ'ब्रायन ने पत्र में लिखा है, "रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करने में सुरजीत रॉय की निष्पक्षता और काबिलियत को लेकर विश्वसनीय आशंकाएं मौजूद हैं।" उन्होंने दावा किया कि भवानीपुर से अधिकारी की उम्मीदवारी के कारण वहां पक्षपात की आशंका और निष्पक्षता की कमी की आशंका गहरा गई है। TMC ने रॉय के मौजूदा पद (भूमि अभिलेखों के अतिरिक्त निदेशक) पर भी सवाल उठाया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि यह पद उनकी वरिष्ठता के अनुरूप नहीं है, और परंपरा के अनुसार यह पद संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा संभाला जाता रहा है।
अब ECI पर नजर
पार्टी ने इन परिस्थितियों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से आग्रह किया कि रॉय की नियुक्ति को तत्काल रद्द किया जाए। इतना ही नहीं उन्हें चुनाव से संबंधित सभी कर्तव्यों से हटाने का भी अनुरोध किया है। TMC ने भवानीपुर के रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर "किसी ऐसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने की मांग की है, जिनकी कोई स्पष्ट राजनीतिक संबद्धता न हो। अब नजर भारत निर्वाचन आयोग पर टिकी है कि वह इस संवेदनशील मामले में क्या फैसला लेता है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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