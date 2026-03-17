291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी टीएमसी, 3 किसे दीं? ममता बनर्जी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहाकि टीएमसी 2026 में बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों में 226 से अधिक सीटें जीतेगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। टीएमसी बंगाल विधानसभा की 294 सीट में से 291 सीट पर चुनाव लड़ेगी, शेष 3 सीट पर अनित थापा के नेतृत्व वाली बीजीपीएम दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चुनाव लड़ेगी। यह बात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को टीएमसी उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए कही। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहाकि टीएमसी 2026 में बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों में 226 से अधिक सीटें जीतेगी।
जिन्हें लिस्ट में जगह नहीं मिली, उन्हें किया आश्वस्त
इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी आश्वस्त करने की कोशिश की जिन्हें उम्मीदवार सूची में जगह नहीं मिली। उन्होंने कहाकि उन्हें संगठन में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहाकि जो सभी उम्मीदवार सूची में शामिल नहीं हो सके, उन्हें संगठन में शामिल किया जाएगा। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए, बनर्जी ने कहा कि इस सत्तारूढ़ पार्टी की संख्या आगामी चुनावों में घट जाएगी। उन्होंने कहाकि बीजेपी की गिनती इस चुनाव में घट जाएगी। उन्हें अपनी जनता-विरोधी नीतियों के लिए उपयुक्त जवाब मिलेगा। उम्मीदवारों की घोषणा पश्चिम बंगाल में एक तीव्र चुनावी मुकाबले की स्थिति तैयार करती है, जहां तृणमूल कांग्रेस लगातार चौथी बार सत्ता में लौटने का प्रयास कर रही है।
चुनाव आयोग पर निशाना
इस दौरान ममता ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। ममता ने कहाकि निर्वाचन आयोग भाजपा की ओर से ‘अच्छा खेल’ खेल रहा है, उन्हें सीधे भाजपा के लिए प्रचार करना चाहिए। उन्होंने कहाकि निर्वाचन आयोग भाजपा के इशारे पर अधिकारियों का तबादला कर रहा है, अगर कुछ अप्रिय घटना होती है तो निर्वाचन आयोग और भाजपा जिम्मेदार होंगे। ममता ने सवाल उठाया कि ईद से ठीक पहले वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है; क्या बंगाल चुनाव से पहले दंगे भड़काने का कोई इरादा है।
टीएमसी की लिस्ट में 52 महिलाएं
अभिषेक बनर्जी ने कहाकि पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के 291 उम्मीदवारों में से 52 महिलाएं, 95 अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति और 47 अल्पसंख्यक हैं। टीएमसी ने कोलकाता पोर्ट से फरहाद हकीम, बेलेघाटा सीट से कुणाल घोष, हाबरा सीट से ज्योतिप्रियो मल्लिक को मैदान में उतारा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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