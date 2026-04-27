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सांसद मिताली बाग पर हुए हमले पर इतना आक्रामक क्यों TMC? दूसरे चरण के चुनाव से ऐन पहले कैसा दांव

Apr 27, 2026 10:16 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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दक्षिण पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद, मिताली बाग ने भाजपा द्वारा हमले का आरोप लगाया है। इसको लेकर टीएमसी ने तगड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मिताली बाग शिड्यूल कास्ट समुदाय की आवाज हैं।

सांसद मिताली बाग पर हुए हमले पर इतना आक्रामक क्यों TMC? दूसरे चरण के चुनाव से ऐन पहले कैसा दांव

दक्षिण पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद, मिताली बाग ने भाजपा द्वारा हमले का आरोप लगाया है। इसको लेकर टीएमसी ने तगड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मिताली बाग शिड्यूल कास्ट समुदाय की आवाज हैं। वह बंगाल के लोगों की आवाज है। एक्स पर पोस्ट में लिखा गया है कि उनके वाहन को निशाना बनाया गया। इसके बाद गंभीर चोटों के साथ वह अस्पताल पहुंचीं। अभिषेक बनर्जी भी उन्हें देखने पहुंचे और पार्टी के साथ होने की बात कही। टीएमसी ने बयान में कहा है कि हिंसा पर भाजपा का भरोसा दिखाता है कि वह जीत के लिए किस कदर भूखी है। इसमें आगे कहा गया है कि हम पत्थर से जवाब नहीं देते, बल्कि लोगों की ताकत से जवाब देंगे। बता दें कि बंगाल में सात जिलों की कुल 142 सीटों पर बुधवार को दूसरे चरण का मतदान होगा। मतगणना 4 मई को होगी।

मिताली बाग का क्या आरोप
हुगली जिले में, आरामबाग की सांसद मिताली बाग ने सोमवार को आरोप लगाया कि वह पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी की रैली में शामिल होने जा रही थीं, तब गोघाट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। बाग ने फेसबुक लाइव के दौरान रोते हुए आरोप लगाया कि जब उनका वाहन भाजपा उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय के पास से गुजर रहा था, तब भाजपा समर्थित असामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया। इसकी वजह से खिड़कियों के शीशे टूट गए। बाग ने बताया कि वह एमयूवी कार की आगे वाली सीट पर बैठी थीं और उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पीछे बैठे थे। बाग ने दावा किया कि गाड़ी का शीशा टूटने से उन्हें चोटें आईं। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला और दलित जन प्रतिनिधि होने के बावजूद, उन्हें फासीवादी भाजपा द्वारा संरक्षित गुंडों ने निशाना बनाया। बाद में उन्हें इलाज के लिए आरामबाग अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में बाग से मिलने पहुंची बनर्जी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बंगाल की जनता भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी।

दलित कार्ड खेल रही टीएमसी?
मिताली बाग शिड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखती हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 25 फीसदी दलित आबादी है। इस चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए 68 और अनुसूचित जनजाति के लिए 16 सीटें आरक्षित हैं। मतदान के दूसरे चरण में बड़ी संख्या में इस तरह की सीटें हैं। टीएमसी के लिए चिंता का सबब है साल 2021 का विधानसभा चुनाव। उस साल आरक्षित सीटों पर भाजपा का वोट शेयर 45 फीसदी तक पहुंच गया था। अगर इस बार भाजपा फिर से ऐसा कुछ करने में सफल रहती है तो वह टीएमसी के किले में सेंध लगाने में कामयाब रहेगी। यही वजह है कि टीएमसी बुधवार को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से ऐन पहले, दलित दांव खेलकर इन सीटों पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है।

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भाजपा ने क्या दिया जवाब
भाजपा ने आरोपों का खंडन करते हुए इस घटना को ‘नाटक’ बताया। भाजपा की तरफ से कहा गया है कि हमला तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने उनके नेता पर किया था। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय बलों को भी मौके पर तैनात किया गया है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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