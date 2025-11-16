यह बंगाल है, 50 सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा; पीएम मोदी के दावे पर ममता के मंत्री का निशाना
संक्षेप: पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री ब्रात्या बसु ने पीएम मोदी के दावे पर निशाना साधा है। बसु ने कहा कि 2021 में पीएम मोदी और गृह मंत्री यहां आए थे। तब उन्होंने 200 पार का नारा दिया था। लेकिन भाजपा यहां तिहरे अंकों तक भी नहीं पहुंच पाई थी।
पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री ब्रात्या बसु ने पीएम मोदी के दावे पर निशाना साधा है। बसु ने कहा कि 2021 में पीएम मोदी और गृह मंत्री यहां आए थे। तब उन्होंने 200 पार का नारा दिया था। लेकिन भाजपा यहां तिहरे अंकों तक भी नहीं पहुंच पाई थी। गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने बंगाल विजय की बात कही थी। नई दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि अब बंगाल का जंगलराज खत्म करने की बारी है।
ममता के मंत्री ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा 100 के अंदर सिमट गई थी। उन्हें सिर्फ 77 सीटें ही मिली थीं। इस बार चाहे वो एसआईआर कर लें या फिर कुछ और यहां पर उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। ब्रात्या बसु ने कहा कि यह बंगाल है, यहां पर ममता बनर्जी का जबर्दस्त प्रभाव है। भाजपा बंगाल में सिर्फ 50 सीटों पर ही सिमट जाएगी।
बता दें कि बिहार में राजग की जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई ने शुक्रवार को दावा किया कि पार्टी के पक्ष में लहर अब पड़ोसी राज्य तक पहुंचेगी, जहां लोग ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के ‘कुशासन’ से मुक्ति चाहते हैं। भाजपा की राज्य इकाई के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास’ आने वाले दिनों में बिहार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित अन्य राज्यों में विकास का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा।
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि बिहार में जनता के समर्थन की यह प्रचंड लहर पश्चिम बंगाल भी पहुंचेगी। बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। बंगाल की जनता तृणमूल के अभिशाप से मुक्ति चाहती है। वे विकास और रोजगार चाहते हैं।
