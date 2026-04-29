EVM में BJP के बटन पर चिपकाया टेप, बंगाल में वोटिंग के बीच TMC पर धांधली के आरोप
आपको बता दें कि डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। यहां की जीत-हार सीधे तौर पर टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व की प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है।
Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली फाल्टा सीट सुर्खियों में है। मतदान के दिन यहां ईवीएम (EVM) के साथ छेड़छाड़ और बटनों पर टेप चिपकाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार देवांग्शु पांडा ने आरोप लगाया कि कई बूथों पर ईवीएम मशीनों में उनके नाम और पार्टी के चुनाव चिह्न के बगल वाले बटन को टेप से चिपका दिया गया है। ताकि मतदाता भाजपा के पक्ष में वोट न डाल सकें।
भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें ईवीएम के बटनों पर टेप लगा हुआ दिख रहा है। उन्होंने इसे "डायमंड हार्बर मॉडल" करार देते हुए कहा, "ममता बनर्जी इसी तरह के अपराधियों (जहांगीर खान) का बचाव कर रही थीं। कई बूथों पर भाजपा को वोट देने के विकल्प को टेप से ब्लॉक कर दिया गया है।" मालवीय ने विशेष रूप से बूथ संख्या 144, 170 और 189 का जिक्र किया।
जहांगीर खान और पुलिस पर्यवेक्षक के बीच तनाव
आपको बता दें कि इससे पहले टीएमसी उम्मीदवार और अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर खान की पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा से तीखी बहस हो चुकी थी। शर्मा ने मतदान से पहले जहांगीर खान और उनके परिवार को चेतावनी दी थी कि वे चुनावी प्रक्रिया में बाधा न डालें। मतदान के दिन जहांगीर खान अपने पार्टी कार्यालय के 'वॉर रूम' तक ही सीमित रहे, जबकि बाहर उनके समर्थकों और पुलिस के बीच तनाव बना रहा।
ईवीएम में छेड़छाड़ की शिकायतों पर पश्चिम बंगाल चुनाव आयुक्त ने सख्त चेतावनी जारी की है। आयोग ने कहा कि बटन पर टेप लगाने के आरोपों की पुष्टि की जाएगी और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो उन बूथों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि शिकायत के तुरंत बाद मशीनों को ठीक कर दिया गया और मतदान सुचारू रूप से चलता रहा।
अभिषेक बनर्जी का गढ़ है डायमंड हार्बर
आपको बता दें कि डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। यहां की जीत-हार सीधे तौर पर टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व की प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। विपक्षी दल अक्सर यहां ताकत के बल पर मतदान कराने का आरोप लगाते रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ या मतदान केंद्र पर धांधली के आरोप नए नहीं हैं। 2021 के चुनाव में भी कई सीटों पर इसी तरह के विवाद देखे गए थे। चुनाव आयोग ने इस बार सुरक्षा के लिए NIA और अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती की है, ताकि मतदान केंद्रों के भीतर और बाहर शांति बनी रहे।
दिलचस्प बात यह है कि साझा किए गए वीडियो में केवल भाजपा ही नहीं, बल्कि सीपीएम (CPM) उम्मीदवार के बटन पर भी टेप लगे होने का दावा किया गया है। हालांकि, वामपंथी दल ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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