अब कोर्ट में हिसाब होगा... सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को क्यों दी अदालती चुनौती, जानें
नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्यमंत्री ने अपने व्यवहार से यह साफ कर दिया है कि कोयला घोटाले में मेरे शामिल होने के बारे में उनके मनगढ़ंत आरोप उनकी खराब मानसिकता का नतीजा थे। न्यायालय में कानूनी नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहें।
पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने की चेतावनी देते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें कोयला घोटाले से जोड़ते हुए उनके बारे में बेबुनियाद और मानहानिकारक टिप्पणियां की हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री तय समय के भीतर आरोपों का सबूत मांगने वाले कानूनी नोटिस का जवाब देने में विफल रहीं। अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर बुधवार को एक पोस्ट में लिखा कि लगता है ममता बनर्जी की अक्ल ठिकाने आ गई है। मेरी तरफ से मानहानि नोटिस में ममता बनर्जी को दी गई समय-सीमा अब खत्म हो गई है और वह मुश्किल में होने के कारण जवाब नहीं दे पाई हैं।
उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री ने अपने व्यवहार से यह साफ कर दिया है कि कोयला घोटाले में मेरे शामिल होने के बारे में उनके मनगढ़ंत आरोप उनकी खराब मानसिकता का नतीजा थे। न्यायालय में कानूनी नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहें। ममता बनर्जी, अब मैं आपसे अदालत में मिलूंगा। दरअसल, अधिकारी ने पिछले शुक्रवार को अपने वकील के जरिए मुख्यमंत्री को एक मानहानि का नोटिस भेजा था, जिसमें उनकी हाल की कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई गई थी। उन्होंने नोटिस में 72 घंटे के भीतर दस्तावेजी सबूत मांगे थे ताकि उनके इस कथित दावे को साबित किया जा सके कि वह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोयला घोटाले में शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि बनर्जी की ओर से बिना किसी जवाब के समय सीमा खत्म हो गयी है।
अधिकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री की चुप्पी साफ तौर पर दिखाती है कि उनके पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है और अब वह जवाब देने में असमर्थ हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन टिप्पणियों से उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने चेतावनी दी कि वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। यह विवाद गुरुवार और शुक्रवार को बनर्जी की टिप्पणियों से शुरू हुआ, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजनीतिक परामर्श कंपनी आई-पैक के कार्यालयों और इसके संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर छापे मारे थे। बनर्जी ने दोनों जगहों का दौरा करते हुए ईडी और भाजपा पर मिलीभगत से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति चुराने की कोशिश की जा रही है।
अगले दिन कोलकाता में एक विरोध मार्च के दौरान उन्होंने केंद्रीय एजेंसी और भाजपा पर अपना हमला जारी रखा। ईडी के आई-पैक अभियान को लेकर पुलिस में दो शिकायतें दर्ज की गई हैं। दूसरी ओर ईडी ने भी इन घटनाओं के संबंध में उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। इस तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल के बीच अधिकारी की मानहानि के मुकदमे की धमकी ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव में एक नया कानूनी पहलू जोड़ दिया है।
