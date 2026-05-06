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शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की गोली मारकर हत्या, कोलकाता में सनसनीखेज वारदात

May 07, 2026 12:00 am ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक ( PA ) की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की गोली मारकर हत्या, कोलकाता में सनसनीखेज वारदात

पश्चिम बंगाल के कोलकाता से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक ( PA ) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्र नाथ दत्त की बुधवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना कोलकाता के मध्यमग्राम में हुई। पुलिस के अनुसार, देर रात हमलावरों ने चंद्र नाथ दत्त पर अंधाधुंध गोलीबारी की। जानकारी के मुताबिक, उन पर कम से कम चार गोलियां चलाई गईं, जिनमें से एक गोली बेहद पास से लगी। इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं घटना के तुरंत में उन्हें घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

बताया जा रहा है कि मृतक चंद्र नाथ दत्त शुभेंदु अधिकारी के अत्यंत करीबी सहयोगी और निजी सहायक के रूप में जाने जाते थे। अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है और न ही हमले का स्पष्ट कारण सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक और शख्स घायल हुआ है, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में छानबीन तेज कर दी गई है।

वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। यही कारण है कि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इधर इस घटना से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी भी अस्पताल पहुंचने वाले हैं।

बता दें कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। भाजपा ने 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 207 सीटों पर शानदार जीत हासिल कर तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्ष लंबे शासन का अंत किया है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में हिंसा और हमलों की कई घटनाएं सामने आईं हैं। इसी क्रम में यह मामले सामने आया है। इस घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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