मेस्सी इवेंट में बवाल, सुवेंदु अधिकारी ने की अदालती जांच की मांग; राज्य पैनल को किया खारिज

संक्षेप: सुवेन्दु अधिकारी ने राज्य मंत्रियों सुजीत बोस और अरूप विश्वास की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उन पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस घटना के संबंध में प्राथमिकी मुख्यमंत्री के परिवार और तृणमूल कांग्रेस के अन्य मंत्रियों को बचाने के उद्देश्य से दर्ज की गई है।

पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक शुवेंदु अधिकारी ने एक दिन पहले सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के लोकप्रिय फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी से जुड़े कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था की अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि स्टेडियम में हुई अव्यवस्था की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति भाजपा को स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने कहा कि हम इस समिति को स्वीकार नहीं करते। केवल पदेन न्यायाधीशों की निगरानी में की गई जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।

अधिकारी ने राज्य मंत्रियों सुजीत बोस और अरूप विश्वास की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उन पर ‘कुप्रबंधन’ का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि दर्शकों को टिकट की राशि लौटाई जाए। अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि इस घटना के संबंध में प्राथमिकी मुख्यमंत्री के परिवार और तृणमूल कांग्रेस के अन्य मंत्रियों को बचाने के उद्देश्य से दर्ज की गई है।

नहीं, नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था और सवाल उठाया कि भाजपा नेताओं के परिवार के सदस्य वहां क्यों मौजूद थे।