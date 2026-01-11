Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़Suvendu Adhikari demanded jail for CM Mamata Banerjee over IPAC-ED controversy
ममता बनर्जी को भेजा जाए जेल; आईपैक-ईडी विवाद में शुभेंदु अधिकारी की जोरदार मांग

ममता बनर्जी को भेजा जाए जेल; आईपैक-ईडी विवाद में शुभेंदु अधिकारी की जोरदार मांग

संक्षेप:

ममता बनर्जी के विरोध मार्च के जवाब में दक्षिण कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने ईडी की छापेमारी के दौरान केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों से फाइल और एक लैपटॉप छीनकर व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया, जो सरकारी कामकाज में बाधा डालना और एक अपराध है।

Jan 11, 2026 11:00 pm ISTDevendra Kasyap भाषा
share Share
Follow Us on

पश्चिम बंगाल की सियासत में तूफान मचा हुआ है। 8 जनवरी 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने टीएमसी की चुनावी रणनीति कंपनी आई-पैक (I-PAC) के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की, जो कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का हिस्सा थी। ठीक उसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंचीं और दस्तावेज-लैपटॉप लेकर निकल गईं, जिसे ईडी ने जांच में गंभीर बाधा और साक्ष्य छीनने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तीखा हमला बोला और ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार व पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा को जेल भेजने की मांग की। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेता ने आगामी विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को उनके भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से हराने का भी संकल्प जताया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ममता बनर्जी के विरोध मार्च के जवाब में दक्षिण कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने ईडी की छापेमारी के दौरान केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों से 'फाइल और एक लैपटॉप छीनकर' व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया, जो सरकारी कामकाज में बाधा डालना और एक अपराध है। उन्होंने कहा कि कानून ईडी को तलाश, पूछताछ और गिरफ्तार करने का संवैधानिक अधिकार देता है। अधिकारी ने कहा कि फिर भी मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचीं और तलाशी में बाधा डाली।

दरअसल, आठ जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत ईडी की छापेमारी के दौरान अचानक ‘आई-पैक’ के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर पहुंच गईं। उनके साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बनर्जी को जैन के आवास से कई दस्तावेज बाहर लाते हुए भी देखा गया था। ‘आई-पैक’ तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श सेवाएं प्रदान करती है।

अधिकारी ने दावा किया कि ईडी ने मुख्यमंत्री को मुख्य आरोपी बनाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में पहले ही याचिका दायर कर मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईडी ने शीर्ष अदालत का रुख किया है और जांच को राज्य से बाहर ले जाने की मांग की है। उन्होंने इसे जांच एजेंसी का सही निर्णय बताया। यादवपुर आठ-बी बस स्टैंड से देशप्रिया पार्क तक विरोध मार्च का नेतृत्व करते हुए अधिकारी ने मुख्यमंत्री पर 'अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने' और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया।

भाजपा नेता ने दावा किया कि वह दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से बनर्जी को हराएंगे। अधिकारी ने कहा कि उन्हें राजनीतिक रूप से हराना मेरी जिम्मेदारी है। अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम से बनर्जी को 1956 मतों से हराया था। बाद में एक उपचुनाव में ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट पर 56000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Mamata Banerjee Kolkata

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।