ममता बनर्जी को भेजा जाए जेल; आईपैक-ईडी विवाद में शुभेंदु अधिकारी की जोरदार मांग

संक्षेप: ममता बनर्जी के विरोध मार्च के जवाब में दक्षिण कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने ईडी की छापेमारी के दौरान केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों से फाइल और एक लैपटॉप छीनकर व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया, जो सरकारी कामकाज में बाधा डालना और एक अपराध है।

पश्चिम बंगाल की सियासत में तूफान मचा हुआ है। 8 जनवरी 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने टीएमसी की चुनावी रणनीति कंपनी आई-पैक (I-PAC) के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की, जो कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का हिस्सा थी। ठीक उसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंचीं और दस्तावेज-लैपटॉप लेकर निकल गईं, जिसे ईडी ने जांच में गंभीर बाधा और साक्ष्य छीनने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तीखा हमला बोला और ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार व पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा को जेल भेजने की मांग की। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेता ने आगामी विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को उनके भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से हराने का भी संकल्प जताया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ममता बनर्जी के विरोध मार्च के जवाब में दक्षिण कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने ईडी की छापेमारी के दौरान केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों से 'फाइल और एक लैपटॉप छीनकर' व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया, जो सरकारी कामकाज में बाधा डालना और एक अपराध है। उन्होंने कहा कि कानून ईडी को तलाश, पूछताछ और गिरफ्तार करने का संवैधानिक अधिकार देता है। अधिकारी ने कहा कि फिर भी मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचीं और तलाशी में बाधा डाली।

दरअसल, आठ जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत ईडी की छापेमारी के दौरान अचानक ‘आई-पैक’ के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर पहुंच गईं। उनके साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बनर्जी को जैन के आवास से कई दस्तावेज बाहर लाते हुए भी देखा गया था। ‘आई-पैक’ तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श सेवाएं प्रदान करती है।

अधिकारी ने दावा किया कि ईडी ने मुख्यमंत्री को मुख्य आरोपी बनाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में पहले ही याचिका दायर कर मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईडी ने शीर्ष अदालत का रुख किया है और जांच को राज्य से बाहर ले जाने की मांग की है। उन्होंने इसे जांच एजेंसी का सही निर्णय बताया। यादवपुर आठ-बी बस स्टैंड से देशप्रिया पार्क तक विरोध मार्च का नेतृत्व करते हुए अधिकारी ने मुख्यमंत्री पर 'अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने' और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया।