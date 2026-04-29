भबानीपुर में ममता बनर्जी को हरा रहा हूं, 7 वार्ड में आगे; शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा
शुभेंदु अधिकारी ने दूसरे राउंड की वोटिंग के दौरान कहा कि ममता बनर्जी हिंदू वोटरों को धमका रही हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र भबानीपुर के हिंदू वोटरों को धमकी दे रही हैं। मीडिया से बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि मतदान अच्छा हो रहा है।
पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि वह भबानीपुर विधानसभा सीट से जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के मुकाबले उन्हें जीत मिलेगी। अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हरा दिया था। इस बार ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की बजाय भबानीपुर से ही लड़ने का फैसला लिया था। यहां से वह उपचुनाव में जीतकर मुख्यमंत्री बनी थीं। वहीं अधिकारी ने उन्हें सीधी चुनौती देने के लिए भबानीपुर से भी चुनाव लड़ा है। इस तरह शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच मुकाबले ने भबानीपुर के चुनाव को हाईप्रोफाइल बना दिया है।
शुभेंदु अधिकारी ने दूसरे राउंड की वोटिंग के दौरान कहा कि ममता बनर्जी हिंदू वोटरों को धमका रही हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र भबानीपुर के हिंदू वोटरों को धमकी दे रही हैं। मीडिया से बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि मतदान अच्छा हो रहा है। जनता अब जाग चुकी है और ममता जाने वाली हैं। उन्हें कहिए कि वार्ड 77 में जाएं। वह यहां हिंदू वोटरों को धमकाने क्यों आ रही हैं? उन्होंने कहा कि मैं तो भबानीपुर के 7 वार्डों में आगे चल रहा हूं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को 77 वार्ड में कुछ नहीं मिलने वाला।
भाजपा लीडर ने कहा कि अच्छा मतदान हो रहा है। यहां पर और अधिक मतदान होना चाहिए। हल्की बारिश हो रही है और अच्छा मौसम है। अपने घरों से निकलें और लोकतंत्र में वोट डालें। अपने साथ छाता लेकर आएं और मतदान करें। ममता बनर्जी हार रही हैं और भाजपा जीतेगी। मैं 7 वार्डों में आगे चल रहा हूं और कुल 77 वार्ड में ममता बनर्जी को कुछ नहीं मिलेगा। वहीं शिबपुर विधानसभा सीट से भाजपा कैंडिडेट ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं।
अधिकारी बोले- डर के मारे धमकियां दिला रही हैं ममता बनर्जी
बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले राउंड की वोटिंग में 90 फीसदी तक मतदान हुआ था। अब दूसरे चरण में भी ऐसा ही रिकॉर्ड बनने की संभावना है। आखिर बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत किसके पाले में जाता है। इसे लेकर कयास लग रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जनता टीएमसी सिंडिकेट से मुक्ति चाहती है। इसलिए वोटिंग ज्यादा हो रही है। टीएमसी इस मतदान को रोकने के लिए कुछ गुंडे भेजकर धमकियां दिला रही है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा ने बाहरी कैंडिडेट्स पर कम फोकस करते हुए भरोसेमंद लोगों को ही उतारा है।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
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