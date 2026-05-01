ड्रामेबाजी...कुछ भी कर लें परिणाम नहीं बदलेगा, शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर तीखा हमला
पश्चिम बंगाल में मतगणना की तारीख करीब आ रही है। इसके साथ ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। इसी कड़ी में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है।
पश्चिम बंगाल में मतगणना की तारीख करीब आ रही है। इसके साथ ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। इसी कड़ी में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। अधिकारी ने ममता द्वारा मतगणना केंद्रों पर बीती रात की गई भाग-दौड़ को ड्रामेबाजी बताया है। भवानीपुर स्थित भाजपा ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए अधिकारी ने कहाकि ममता बनर्जी अभी कुछ और दिन तक ऐसा करती नजर आ सकती हैं। हालांकि इससे चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
दो मई तक करती रहें नाटक
शुभेंदु ने भवानीपुर स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री चाहे दो दिन और इस तरह का नाटक करती रहें, लेकिन इससे नतीजे नहीं बदलेंगे। भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शुभेंदु ने कहाकि वह (ममता) जो कर रही हैं वह ‘ड्रामाबाजी’ से कम नहीं है। वह वॉशरूम जैसी सुविधाओं से लैस गाड़ी में मतगणना केंद्र पहुंचीं और वहां चार घंटे तक रहीं। अगर वह परिणाम बदलना भी चाहती हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी चार मई तक मतगणना केंद्र पर रुकना चाहती थीं। उन्होंने कहाकि हालांकि, सतर्क भाजपा कार्यकर्ताओं ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वाहन को देखकर उनकी साजिश को विफल कर दिया। चूंकि उनके लिए लंबे समय तक रहने की कोई उचित जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा।
सत्ता से बाहर होना तय
विपक्ष के नेता ने कहाकि पश्चिम बंगाल में उनका (ममता का) सत्ता से बाहर होना तय है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे शुभेंदु एक उम्मीदवार के रूप में सखावत गर्ल्स मतगणना केंद्र गए थे। उन्होंने ममता बनर्जी के ईवीएम में हेराफेरी के आरोपों पर कहाकि उनकी योजना क्या है? वह जो कुछ भी कर रही हैं, वह सही नहीं है। वह हताश हैं क्योंकि वह हार रही हैं। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो रहा है, और यह बात सभी जानते हैं। सही नतीजे चार मई की दोपहर तक पता चल जाएंगे। लेकिन भाजपा की सरकार आ रही है।
मतगणना केंद्र में मौजूदगी पर सवाल
शुभेंदु अधिकारी ने दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में बनाए गए मतगणना केंद्र के स्ट्रॉन्ग रूम के भीतर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल पर एक कड़ा संदेश साझा करते हुए प्रतिबंधित परिसर के भीतर मुख्यमंत्री के रुकने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने पोस्ट में कहाकि मैं भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे पश्चिम बंगाल के सम्मानित मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस केंद्र से तृणमूल की उम्मीदवार, यानी निवर्तमान माननीय मुख्यमंत्री को किसी भी तरह का अनुचित लाभ उठाने से बचने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारी ने कहाकि वह चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, नियमों के बाहर किसी भी गतिविधि में शामिल होने में असमर्थ रही हैं। जब तक वह स्ट्रॉन्ग रूम परिसर में मौजूद थीं, मेरे चुनाव एजेंट अधिवक्ता सूर्यनील दास व्यक्तिगत रूप से वहां मौजूद थे और उन पर कड़ी निगरानी रख रहे थे ताकि वह किसी भी अनुचित साधन का सहारा न ले सकें।
ममता बनर्जी ने क्या कहा
गौरतलब है कि ममता बनर्जी गुरुवार शाम को ईवीएम में हेराफेरी की आशंका जताते हुए भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र पहुंची थीं। दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में मतगणना केंद्र से आधी रात के बाद रवाना हुईं ममता ने कहा कि निर्धारित मतगणना क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति होगी। उन्होंने मतगणना से पहले कड़ा रुख अपनाते हुए कहाकि अगर मतगणना प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने की साजिश रची जाती है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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