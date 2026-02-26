बंगाल में रेलवे ट्रैक पर मिला संदिग्ध बम, ट्रेनों की आवाजाही रुकी; अदालतों को भी धमकी
बंगाल के सैंथिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर संदिग्ध बम मिलने से हड़कंप मच गया है। एहतियातन ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। वहीं, बंगाल और झारखंड की 3 अदालतों को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बुधवार को सैंथिया रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर एक संदिग्ध बम देखे जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं और एहतियात के तौर पर एक ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोक दिया गया।
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, बम की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के जवान तुरंत मौके पर पहुंच गए। एहतियाती कदम उठाते हुए एक लाइन पर ट्रेन का संचालन पूरी तरह से रोक दिया गया है।
फिलहाल आगे के विवरण की प्रतीक्षा है। अधिकारियों ने अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि वह वस्तु वास्तव में बम ही है या मौके से कोई विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है या नहीं।
अदालतों को भी मिली बम से उड़ाने की धमकी
यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब पिछले दो दिनों से इस पूरे क्षेत्र में लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, बुधवार को पश्चिम बंगाल और झारखंड की कम से कम तीन निचली अदालतों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली।
जिन अदालतों को निशाना बनाया गया, उनमें पश्चिम बंगाल के आसनसोल और सूरी की जिला अदालतें और झारखंड के धनबाद की सिविल कोर्ट शामिल हैं। धमकी भरे ईमेल मिलने के तुरंत बाद अदालत परिसरों को खाली करा लिया गया और सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया।
पश्चिम बंगाल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस की टीमें और बम निरोधक दस्ते अदालत परिसर में पहुंच गए हैं और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। हालांकि, अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।
धनबाद के डीएसपी (कानून व्यवस्था) नौशाद आलम ने कहा, “अदालत परिसर की चप्पे-चप्पे पर तलाशी ली गई है, लेकिन अब तक कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। एहतियात के तौर पर अदालतों के अंदर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है।”
इससे पहले मंगलवार को भी पश्चिम बंगाल की कम से कम छह अदालतों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थीं, जो जांच के बाद पूरी तरह से फर्जी साबित हुईं। अधिकारियों के अनुसार, पुलिस और साइबर क्राइम सेल आपस में समन्वय स्थापित कर उन ईमेल के स्रोत (IP एड्रेस आदि) का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से ये धमकियां भेजी गई थीं।
अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सैंथिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिले संदिग्ध बम का इन ईमेल के जरिए मिली धमकियों से कोई सीधा संबंध है या नहीं। प्रशासन और जांच एजेंसियां हर एंगल से इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।