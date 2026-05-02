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बंगाल में EVM की सुरक्षा को लेकर बवाल! कोलकाता में 'लॉकडाउन' जैसी पाबंदियां, छावनी में बदला शहर

May 02, 2026 06:47 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद EVM स्ट्रॉन्गरूम के बाहर TMC और BJP कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। आधी रात को ममता बनर्जी के धरने के बाद कोलकाता के स्ट्रॉन्गरूम इलाकों में 'लॉकडाउन' जैसी पाबंदियां और धारा 163 लागू।

बंगाल में EVM की सुरक्षा को लेकर बवाल! कोलकाता में 'लॉकडाउन' जैसी पाबंदियां, छावनी में बदला शहर

पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बाद अब EVM से छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं के बीच रातभर हुए टकराव के बाद कोलकाता पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। शुक्रवार को शहर के सभी सात EVM स्ट्रॉन्गरूम के 200 मीटर के दायरे में 'लॉकडाउन' जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को बख्शा नहीं जाएगा।

ममता बनर्जी का धरना और आधी रात का बवाल

गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर स्थित सखावत मेमोरियल हाई स्कूल के स्ट्रॉन्गरूम के बाहर तीन घंटे तक धरना दिया। उनकी मौजूदगी के बाद लॉर्ड सिन्हा रोड पर बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक भी विरोध करने जुट गए। हालात बिगड़ते देख सुरक्षाकर्मियों को आधी रात के आसपास उन्हें वहां से जबरन हटाना पड़ा।

टकराव का दूसरा केंद्र मध्य कोलकाता का खुदीराम अनुशीलन केंद्र रहा। यहां पूरी तरह से हिंसक झड़प रोकने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को खींचकर एक-दूसरे से अलग करना पड़ा।

आम लोगों की नो-एंट्री, चप्पे-चप्पे पर फोर्स

कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अजय नंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत:

  • स्ट्रॉन्गरूम के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने पर पूरी तरह रोक है।
  • ये पाबंदियां 4 मई को मतगणना खत्म होने तक लागू रहेंगी।
  • स्ट्रॉन्गरूम के आसपास की सभी सड़कों को सील कर दिया गया है और बैरिकेडिंग लगा दी गई है।
  • केवल चुनाव आयोग द्वारा जारी क्यूआर-कोड वाले आईडी कार्ड धारकों को ही अंदर जाने की अनुमति है।
  • लॉर्ड सिन्हा रोड को आम नागरिकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

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जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) रूपेश कुमार ने बताया कि दोनों विवादित जगहों पर एडिशनल सीपी और डीसीपी की सीधी निगरानी में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।

इन 5 काउंटिंग सेंटर्स पर भी कड़ा पहरा

स्ट्रॉन्गरूम के अलावा कोलकाता के पांच अन्य मतगणना केंद्रों के आसपास भी पाबंदियां लागू की गई हैं। इनमें शामिल हैं:

हेस्टिंग्स हाउस कॉम्प्लेक्स

  • एपीसी पॉलिटेक्निक कॉलेज
  • सेंट थॉमस बॉयज हाई स्कूल
  • बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल
  • डेविड हेयर ट्रेनिंग कॉलेज

पूरे राज्य में 700 कंपनी सेंट्रल फोर्स तैनात

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चुनाव आयोग ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक बयान जारी किया है। आयोग ने कहा है कि शांति भंग करने के किसी भी प्रयास को बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा। राज्य भर में किसी भी तरह की अशांति को रोकने के लिए केंद्रीय बलों की 700 कंपनियां तैनात की गई हैं।

सभी मतगणना केंद्रों पर तीन स्तरीय (थ्री-लेयर) सुरक्षा व्यवस्था है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में विशेष पेट्रोलिंग की जा रही है। पुरुलिया में एक मतगणना केंद्र का निरीक्षण करने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल ने कहा कि मतगणना के दिन के लिए तैयार किया गया सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरी तरह से पर्याप्त है।

शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (18003450008) जारी किया है। आयोग ने शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने का भी आश्वासन दिया है। इसके अलावा, लोग wbfreeandfairpolls@gmail.com पर ईमेल के जरिए भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

Amit Kumar

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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