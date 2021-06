ममता बनर्जी झूठ बोल रहीं, पहले ही दिए थे PM की मीटिंग के बायकॉट के संकेत: गवर्नर जगदीप धनखड़

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ अकसर तनावपूर्ण रिश्तों के चलते चर्चा में रहने वाले गवर्नर जगदीप धनखड़ ने पीएम से मीटिंग को लेकर उन पर गलत बयान देने का आरोप लगाया है। पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग से जल्दी निकलने की ममता बनर्जी की कहानी को गलत करार दिया है। गवर्नर ने मंगलवार को ट्वीट कर दावा किया कि ममता बनर्जी ने शुक्रवार को होने वाली मीटिंग से एक दिन पहले ही उन्हें मेसेज किया था। इस मीटिंग को लेकर ममता ने संकेत दिए थे कि यदि शुभेंदु अधिकारी को बैठक में बुलाया जाता है तो वह बायकॉट कर सकती हैं।

गवर्नर ने लिखा, 'झूठे बयानों से विवश होकर अब सीधा रिकॉर्ड रख रहा हूं। 27 मई को रात सवा 11 बजे ममता बनर्जी ने मुझे मेसेज किया कि क्या मैं बात कर सकती हूं। यह अर्जेंट है। इसके बाद फोन पर उन्होंने संकेत दिया कि वह और उनके अधिकारी पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग का बायकॉट कर सकते हैं, यदि इसमें नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया। इस तरह जनता की सेवा पर अहंकार को तरजीह दी गई।' बता दें कि बीते सप्ताह शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी यास चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर थे।

पीएम मोदी को ममता और मुख्य सचिव ने कराया था इंतजार

पीएम मोदी ने बंगाल पहुंचने पर पहले हवाई सर्वे किया और फिर समीक्षा बैठक के लिए कलाईकुंडा पहुंचे थे। यहां सीएम ममता बनर्जी और राज्य के मुख्य सचिव 30 मिनट की देरी से पहुंचे। यही नहीं ममता बनर्जी कुछ ही देर रुकीं और पीएम नरेंद्र मोदी को चक्रवात से हुए नुकसान की रिपोर्ट देकर निकल गई थीं। उनके इस रवैये की तीखी आलोचना हुई थी और बीजेपी ने इसे संघीय व्यवस्था के खिलाफ बताया था। यही नहीं सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। उसमें भी उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को आमंत्रित करने पर ऐतराज जताया था।

Constrained by false narrative to put record straight: On May 27 at 2316 hrs CM @MamataOfficial messaged “may i talk? urgent”.



Thereafter on phone indicated boycott by her & officials of PM Review Meet #CycloneYaas if LOP @SuvenduWB attends it.



Ego prevailed over Public service