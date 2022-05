बंगाल भाजपा में कलह का दौरा जारी, अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले 15 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा

राज्य सचिव सहित तीन विधायकों ने राज्य पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा नादिया में 14 जिला स्तर के पदाधिकारियों ने उपचुनाव के परिणामों के 48 घंटों के भीतर ही अपना इस्तीफा दे दिया था।

Mon, 02 May 2022 09:46 AM

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान,कोलकाता Mon, 02 May 2022 09:46 AM

