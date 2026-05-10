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कहां होगा बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी का आधिकारिक निवास, ममता बनर्जी से क्या कनेक्शन

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने कोलकाता स्थित आवास से अलीपुर के एक सरकारी अतिथि गृह में स्थानांतरित होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

कहां होगा बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी का आधिकारिक निवास, ममता बनर्जी से क्या कनेक्शन

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने कोलकाता स्थित आवास से अलीपुर के एक सरकारी अतिथि गृह में स्थानांतरित होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। दक्षिण कोलकाता के जजेस कोर्ट रोड पर स्थित सरकारी अतिथि गृह ‘सौजन्य’ का निर्माण पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान अतिविशिष्ट लोगों और राजकीय अतिथियों के ठहरने के लिए किया गया था। इस अतिथि गृह का उद्घाटन 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। यह अतिथि गृह बनर्जी के घर से लगभग एक किलोमीटर दूर है।

अभी तक कहां ठहरते थे शुभेंदु
अभी तक, शुभेंदु अधिकारी कोलकाता यात्राओं के दौरान शहर के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित चिनार पार्क क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में ठहरते थे। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद, उन्हें अलीपुर अतिथि गृह में स्थानांतरित करने के लिए तैयारी चल रही है। अधिकारी ने कहाकि मुख्यमंत्री ऑफिस की जरूरतों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार ‘सौजन्य’ में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहाकि मुख्यमंत्री के औपचारिक रूप से आधिकारिक निवास पर स्थानांतरित होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कांथी निवासी शुभेंदु अधिकारी, पिछले 55 वर्षों में कोलकाता के बाहर से आने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं।

कोई आधिकारिक आवास नहीं
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के लिए आधिकारिक रूप से नामित कोई आवास नहीं है। बनर्जी, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ज्योति बसु और सिद्धार्थ शंकर राय सहित सभी पूर्व मुख्यमंत्री कोलकाता निवासी थे और अपने घरों से ही काम करते थे। अजय मुखर्जी, जो वर्तमान पुरब माध्यमपुर के तमलुक से थे, कोलकाता के बाहर से आने वाले अंतिम मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 1971 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में तीन संक्षिप्त कार्यकाल निभाए।

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इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के दो अधिकारियों और पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (कार्यकारी) के सात अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए प्रशासनिक फेरबदल किया। आधिकारिक अधिसूचनाओं में यह जानकारी दी गई। अधिसूचनाओं के मुताबिक, वर्तमान में एमएसएमई एवं वस्त्र विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत पी. ​​प्रोमोथ और पश्चिम मेदिनीपुर के एडीएम नवनीत मित्तल को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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