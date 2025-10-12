Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़Stampede at Bardhaman railway station in West Bengal several passengers injured

पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल

पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर रविवार की देर शाम बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म पर अचानक भगदड़ मचने से 10 से 12 घायल हो गए। इस घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, बर्धमानSun, 12 Oct 2025 09:35 PM
share Share
Follow Us on
पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल

पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर रविवार की देर शाम बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म पर अचानक भगदड़ मचने से 10 से 12 यात्री घायल हो गए। इस घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घायलों को बर्धमान मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां सभी इलाज किया जा रहा है।

यात्रियों ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब प्लेटफॉर्म नंबर 4, 6 और 7 पर लगभग एकसाथ तीन ट्रेनें खड़ी हुई थीं। ट्रेन पकड़ने की होड़ में यात्रियों ने प्लेटफॉर्म 4 और 6 को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर चढ़ना-उतरना शुरू कर दिया।

अचानक यात्रियों के पहुचने से सीढ़ियों पर भीड़ लग गई। भीड़ को देखते ही वहां मौजूद लोग घबरा गए, जिससे भगदड़ मच गई। अफरा-तफरी के बीच कई यात्री गिर पड़े। इस दौरान भीड़ से बाहर निकलने के प्रयास में कुछ यात्रियों ने गिरे हुए लोगों को रौंद दिया। इस घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी के जवान मौके और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि एक दो लोगों को चोटें आईं है। अधिकारियों के अनुसार, अब सब ठीक है। हादसा क्यों हुआ, जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल मौके पर सब ठीक है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
null और पढ़ें
West Bengal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।