हमें फिर मिटा देंगे? सोनागाछी की सेक्स वर्कर्स का SIR के बीच सवाल, CEO ने दिया ये जवाब

संक्षेप:

Dec 09, 2025 08:20 pm IST
एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया सोनागाछी की सैकड़ों सेक्स वर्कर मंगलवार को निर्वाचन आयोग के सहायता शिविरों में पहुंचीं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कारण उनके चेहरों पर नाम कटने का डर साफ दिखा। कई महिलाओं के पास वंशावली प्रमाण नहीं है और दशकों पहले तस्करी या परित्यक्त होने से पैतृक परिवार से संपर्क टूट चुका है। एक 30 साल की महिला ने कहा कि हमसे उन माता-पिता के बारे में पूछा जा रहा है जिन्हें हमें भूलने को मजबूर किया गया था। अब डर है कि हमें फिर मिटा दिया जाएगा।

क्या बोले चुनाव आयुक्त?

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल ने लोगों की आशंकाएं दूर करते हुए दुर्गा चरण मित्रा स्ट्रीट के पास लगे शिविर का दौरा किया और कहा कि इस वार्ड के लगभग 11000 मतदाताओं में से करीब 3500 सेक्स वर्कर अभी भी गणना अभियान में शामिल नहीं हुए हैं। उन्हें शीघ्र शामिल कर लिया जाएगा। अग्रवाल ने आगे कहा कि हमें उन महिलाओं को शामिल करने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं जो 2002 की मतदाता सूची में नहीं थीं, लेकिन 2021 और 2024 में वोट डाल चुकी हैं। उनके नाम 11 दिसंबर तक सुरक्षित कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन्होंने इतने वर्षों में वोट नहीं डाला, लेकिन उनके पास नागरिकता के अन्य प्रमाण हैं, वे 16 दिसंबर से फॉर्म-6 अनुलग्नकों के साथ जमा करें। उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल होगा जो 14 फरवरी को प्रकाशित होगी।

घबराने की जरूरत नहीं: CEO

उन्होंने कहा कि जिनके पास रिश्तेदारों के दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं। सत्यापन स्थानीय लोगों और क्षेत्र में काम कर रहे पंजीकृत एनजीओ के माध्यम से होगा। वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों के लिए लगने वाले शिविरों की तरह यहां भी हमारे अधिकारी और एनजीओ सदस्य मिलकर इन महिलाओं को फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं और उनकी आशंकाएं दूर कर रहे हैं ताकि कोई योग्य मतदाता न छूटे। हमें उम्मीद है कि वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेंगी जो उनके लिए बेहद जरूरी है।

इस दौरान अग्रवाल ने कई सेक्स वर्कर से मुलाकात की और चुनाव आयोग की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान उन्हें एक नवजात को गोद में लिए एक युवती को ढांढस बंधाते देखा गया, जिसने बताया कि उसे चार साल पहले दक्षिण बंगाल के एक जिले से तस्करी कर लाया गया था। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि मुझे नहीं पता मेरे माता-पिता कहां हैं। मेरे पास सिर्फ मेरी बेटी है। इस पर सीईओ ने कहा कि चिंता न करें, आपका नाम बरकरार रहेगा।

हमें फिर से मिटा दिया जाएगा?

इससे पहले दिन में महिला एवं बाल विकास मंत्री शशि पांजा ने सोनागाछी का दौरा किया और कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वंचित वर्ग की एक भी पात्र महिला अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न हो। उन्होंने कहा कि ये महिलाएं इस देश की नागरिक हैं। तकनीकी कारणों से उनका वोट नहीं छीना जा सकता। दूसरी ओर 30 साल की एक महिला ने अपना सिकुड़ा हुआ शरीर थामते हुए कहा कि हमसे उन माता-पिता के बारे में पूछा जा रहा है जिन्हें हमें याद रखने से भी मना किया गया था, जिन्हें मिटा दिया गया था। अब डर है कि हमें फिर से मिटा दिया जाएगा।

पुराने घाव फिर से कुरेदने जैसी प्रक्रिया

वहीं, 47 साल की पूजा दास के लिए यह प्रक्रिया पुराने घाव फिर से कुरेदने जैसी थी। 20 की उम्र में नादिया जिले से नौकरी का लालच देकर लाई गई थीं, फिर कभी घर न लौट सकीं। उन्होंने कहा कि मैंने यहीं बच्चों को जन्म दिया, यहीं पाला-पोसा। अचानक पूछा जा रहा है कि मेरे माता-पिता कहां हैं, 2002 में मैं कहां थी। मेरे लिए यह SIR कोविड जितना ही बड़ा संकट है। उस समय भूख थी, अब डर है।

सोनागाछी की एक कोठी में जन्मी-पली 40 साल की एक महिला ने फॉर्म को देर तक घूरने के बाद कहा कि मुझे अपना असली नाम भी याद नहीं। बचपन से दूसरी औरत को मां बुलाती आई हूं। अगर असली परिवार ने मुझे त्याग दिया, तो यहां क्या लिखूं? वहीं, 51 साल की कोहिनूर बेगम, जो 1994 में मुर्शिदाबाद से आई थीं, ने कहा कि यहां हर घंटा कमाई का होता है। लोकतंत्र जरूरी है, लेकिन आज रात का खाना भी उतना ही जरूरी है। अगर मैं काम न करूं तो मुझे कौन खिलाएगा?

