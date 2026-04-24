ममता बचाएंगी अपना गढ़ या बंगाल में खिलेगा ‘कमल’, बंपर वोटिंग से किसे फायदा? जानें

इस भारी मतदान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने-अपने दावे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णानगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह मतदान बदलाव के जबरदस्त जनादेश का संकेत है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में गुरुवार को लोकतंत्र का अभूतपूर्व उत्सव देखने को मिला। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 152 सीटों पर हुए मतदान में लगभग 92 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों के आने तक यह आंकड़ा 95 प्रतिशत को भी पार कर सकता है, जो राज्य के चुनावी इतिहास में एक नया कीर्तिमान होगा।

पारंपरिक रूप से चुनावी हिंसा के लिए संवेदनशील माने जाने वाले बंगाल में इस बार सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की 2,407 कंपनियां और राज्य पुलिस के 40,000 जवानों को तैनात किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, पिछले 50 वर्षों के चुनावी इतिहास में इस बार हिंसा का स्तर न्यूनतम रहा। हालांकि, कुछ जिलों से छिटपुट हिंसा की खबरें भी सामने आईं, लेकिन भारी मतदान ने यह स्पष्ट कर दिया कि मतदाता निडर होकर घरों से निकले।

चुनाव आयोग के द्वारा शाम पांच बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक, कूचबिहार और बीरभूम में 92 प्रतिशत, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद और पश्चिम मेदिनीपुर में औसतन 91 प्रतिशत और मुर्शिदाबाद की विशेष सीटें जैसे कि शमशेरगंज, रघुनाथगंज, लालगोला और भगवानगोला में मतदान 95 प्रतिशत के पार पहुंच गया।

बंपर वोटिंग से किसे फायदा? इस भारी मतदान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने-अपने दावे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णानगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह मतदान बदलाव के जबरदस्त जनादेश का संकेत है। उन्होंने भारी मतदान के लिए राज्य की जनता को बधाई दी। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता के बौबाजार में दावा किया कि लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए घरों से निकले हैं। उन्होंने कहा, "मैं जनता का मन पढ़ सकती हूं, हम जीत की दहलीज पर पहुंच चुके हैं।"

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का चुनाव 2021 (83% मतदान) से अलग है। इस बार तृणमूल सरकार कई चुनौतियों का सामना कर रही है। आरजी कर अस्पताल की घटना के बाद कानून-व्यवस्था पर सवाल उठे। कैश फॉर जॉब घोटाला के कारण 26,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द हुईं। एसआईआर के जरिए करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने से जनता में भारी भ्रम और डर का माहौल रहा।

क्या कहता है विश्लेषण? इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अब्दुल मतीन के हवाले से कहा है कि उच्च मतदान आमतौर पर सत्ता विरोधी लहर का संकेत होता है, लेकिन बंगाल में परिस्थितियां अलग हैं। उन्होंने कहा, "SIR प्रक्रिया के कारण मुस्लिम मतदाताओं में यह डर पैदा हो गया कि वोट न देने पर उनकी नागरिकता या वोटिंग अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। टीएमसी ने पंचायत स्तर पर प्रवासी श्रमिकों को भी वापस बुलाकर मतदान के लिए लामबंद किया है।"

प्रोफेसर मतीन का मानना है कि कूचबिहार, अलीपुरद्वार और बांकुड़ा जैसे जिलों में उच्च मतदान भाजपा के पक्ष में जा सकता है, जबकि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस और वाम-आईएसएफ गठबंधन के पुनरुत्थान की संभावना है।