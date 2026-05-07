कोलकाता में धारा 144? क्या है सच और क्या है झूठ; यहां जानें सबकुछ
विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में वर्तमान स्थिति के बीच सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। राजधानी कोलकाता में धारा 144 लागू किए जाने की खबर वायरल हो रही थी, जिसे कोलकाता पुलिस ने पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है।
विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में वर्तमान स्थिति के बीच सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। राजधानी कोलकाता में धारा 144 लागू किए जाने की खबर वायरल हो रही थी, जिसे कोलकाता पुलिस ने पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है। पुलिस के अनुसार, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था कि हावड़ा में टीएमसी द्वारा बम विस्फोट के बाद खिदिरपुर, टॉपसिया और रिप्पन स्ट्रीट इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। एक अन्य पोस्ट में इसे चुनाव नतीजों से जोड़ते हुए लिखा गया था कि चुनाव में जीत मिली थी और ये नतीजा रहा।
पुलिस ने साफ-साफ बताया
सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद कोलकाता पुलिस ने आधिकारिक रूप से इन खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने कहा कि धारा 144 लागू किए जाने के संबंध में सोशल मीडिया पर कई फर्जी और भ्रामक पोस्ट प्रसारित किए जा रहे हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में धारा 144 के तहत ऐसा कोई आदेश लागू नहीं किया गया है। पुलिस ने आगे चेतावनी दी कि ऐसी गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस तरह की सामग्री पर कड़ी नजर रख रही है।
धारा 144 क्या है?
धारा 144 भारतीय दंड संहिता का एक प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल प्रशासन संवेदनशील इलाकों में बड़ी सभाएं, प्रदर्शन और हथियार लेकर घूमने पर रोक लगाने के लिए करता है। इसका मकसद शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी तरह की अशांति को रोकना होता है।
पूरी तरह नियंत्रण में कानून व्यवस्था
कोलकाता पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट या फर्जी खबर पर विश्वास न करें और न ही उसे शेयर करें। प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। पुलिस ने आश्वासन दिया कि कोलकाता में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। इस दौरान पुलिस ने साफ-साफ कहा कि अभी तक किसी भी इलाके में धारा 144 लागू नहीं की गई है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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