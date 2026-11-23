वेंटिलेटर पर पहुंच गईं संदेशखाली की 'नायिका' बीजेपी विधायक, हत्या की साजिश?
संदेशखाली में टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोलकर पहचान बनाने वाली बीजेपी विधायक रेखा पात्रा वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उनके शरीर में कीटनाशक पाया गया है।
संदेशखाली में मोर्चा खोलने वाली बीजेपी विधायक रेखा पात्रा अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। हिंगलगंज से विधायक रेखा पात्रा को पहले बशीरहाट सुपर स्पेशालिटी अस्पताल में ले जाया गया था। उसके बाद कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पातल में भर्ती करवाया गया है। उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। रिपोर्ट में सामने आया है कि उन्होंने कीटनाशक कंज्यूम किया है। यह पता नहीं चल पाया कि आखिर उनके शरीर में कीटनाशक कैसे पहुंचा। मुख्य्मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना।
उस दिन क्या हुआ था
21 नवंबर शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। पहले पता चला कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। अस्पताल ले जाए जाने के बाद पता चला कि उनके शरीर में कीटनाशक है। पहले उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री लगातार उनके हाल जान रहे हैं।
क्या है स्थिति
रेखा पात्रा की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। जानकारीके मुताबिक वह आंखें नहीं खोल रही हैं। अब पुलिस यह जांच करने में लगीहै कि आखिर उनके शरीर में पेस्टिसाइड कहां से पहुंचा। आशंका जताई जा रही है कि संदेशखाली में आंदोलन के समय से ही उनके काफी दुश्मन हो गए थे, ऐसे में उनको मारने की साजिश की गई हो। रेखा पात्रा के करीबियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है।
कौन हैं रेखा पात्रा?
संदेशखाली के आंदोलन से रेखा पात्रा ने अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें हिंगलगंज से टिकट दे दिया और वह जीतकर विधानसभा पहुंच गईं। टीएमसी के कार्यकाल में संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ होने वाले कथित अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। 2024 में बशीरहाट लोकसभा सीट से भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था। लेकिन यह चुनाव वह हार गई थीं। इसके बाद विधानसभा चुनाव में उन्होंने हिंगलगंज से किस्मत आजमाई और जीत उनके पाले में आ गई।
बीजेपी से नाखुश रहती हैं रेखा पात्रा
कई बार रेखा पात्रा ने बीजेपी नेताओं के प्रति असंतोष जाहिर किया है। खास तौर पर जिला स्तर के पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ उन्होंने नाराजगी जताई थी उन्होंने खुद को पार्टी में नजरअंदाज किए जाने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के अंदर के माहौल पर भी प्रश्न खड़े किए थे।
संदेशखाली में टीएमसी के दबंग नेता शेख शाहजहां के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। शेख शहजहां पर महिलाओं के उत्पीड़न, जबरन उगाही और जमीन हड़पने के आरोप थे। रेखा पात्री का अगुआई में महिलाओँ के प्रदर्शन के बाद शाहजहां शेख पर कार्रवाई हुईऔर उसे जेल जाना पड़ा। इसके बाद रेखा पात्रा बीजेपी में शामिल हो गई थीं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें