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पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर फिर से होगी वोटिंग, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

May 01, 2026 06:45 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने री-पोलिंग का आदेश दिया है। इस आदेश मुताबिक 2 मई को 15 पोलिंग स्टेशंस पर फिर से वोट जाएंगे।

पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर फिर से होगी वोटिंग, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने री-पोलिंग का आदेश दिया है। इस आदेश मुताबिक 2 मई को 15 पोलिंग स्टेशंस पर फिर से वोट जाएंगे। इन 15 बूथों में 11 बूथ, 142-मगहरट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हैं। वहीं, 4 अन्य पोलिंग बूथ 143 डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। वोटिंग के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे का समय निर्धारित किया गया है। इन सभी बूथों पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे। चुनाव आयोग ने मानव प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58(2) के तहत चुनाव को रद्द घोषित कर दिया है।

चुनाव आयोग से दक्षिण 24 परगना जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों के 77 बूथों पर फिर से वोटिंग की मांग की गई थी। तत्काल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि बाकी 62 बूथों पर भी इसी दिन पुर्नमतदान होगा या नहीं। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक, प्रभावित बूथों पर चुनाव को रिटर्निंग अफसरों और ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स के आधार पर शून्य घोषित कर दिया गया। वहीं, एक अन्य निर्वाचन क्षेत्र की रिपोर्ट का अभी इंतजार है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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