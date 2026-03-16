बंगाल विरोधी, महिला विरोधी है EC; ममता की चुनावी ललकार- हमें कुछ हुआ तो PM-BJP जिम्मेवार
TMC प्रमुख ने कहा कि हमारे गृह सचिव गैर-बंगाली हैं। उनका हटाया जाना बंगाल के कुशल अधिकारियों के प्रति उनके गहरे तिरस्कार को दर्शाता है।राज्य में रसोई गैस के संकट पर बनर्जी ने दावा किया कि यह समस्या कृत्रिम रूप से पैदा की गई है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार (16 मार्च) को कोलकाता में एक रैली का नेतृत्व किया, जिसमें राज्य की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और एलपीजी संकट के खिलाफ आवाज उठाई गई। यह रैली शहर के मध्य भाग में स्थित कॉलेज स्क्वायर से शुरू हुई, जो डोरिना क्रॉसिंग पर समाप्त होगी। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। रैली में सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सर्वर को बंद करके एलपीजी की कमी कृत्रिम रूप से पैदा की गई है। उन्होंने कहा; "रसोई गैस का कोई वास्तविक संकट नहीं है।"
विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वरिष्ठ नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र की सत्ताधारी भाजपा पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने दोनों पर “महिला विरोधी और बंगाल विरोधी” होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “आप जितने भी अधिकारियों को बदलना चाहें बदल लें, लेकिन सरकार नहीं बदल पाएंगे। जो भी अधिकारी आएंगे, वे बंगाल के लिए ही काम करेंगे।”
कोलकाता में रैली के दौरान बयान
कोलकाता के डोरिना क्रॉसिंग पर एलपीजी संकट के विरोध में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अधिकारियों को बदलने से राज्य की सरकार नहीं बदलेगी। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को हटाए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आधी रात को बिना राज्य सरकार से सलाह किए एक बंगाली महिला अधिकारी को हटाना यह दिखाता है कि यह कदम महिलाओं के प्रति असम्मान को दर्शाता है।
गृह सचिव के तबादले पर भी सवाल
ममता बनर्जी ने राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को हटाए जाने पर भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य के सक्षम अधिकारियों के प्रति अनादर को दर्शाता है। रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रहे रसोई गैस संकट को लेकर भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उनका दावा था कि एलपीजी की कमी वास्तविक नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से पैदा की गई समस्या है। उनके अनुसार तेल कंपनियों के सर्वर को निष्क्रिय किए जाने के कारण आपूर्ति में बाधा आई है, जबकि गैस की वास्तविक कमी नहीं है।
चुनावी माहौल में बढ़ी सियासत
चुनावी माहौल को गरमाते हुए ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि अगर हमको कुछ हुआ तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा जिम्मेवार होगी। उन्होंने अपनी पुरानी शैली को दोहराते हुए कहा, जो हमसे टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल और इस पर राजनीतिक बयानबाजी से राज्य में चुनावी माहौल और गरम होने की संभावना है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को कराने की रविवार को घोषणा की थी।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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