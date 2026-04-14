याद रखो, ओडिशा-महाराष्ट्र लौटना है, मुस्लिमों को शुभेंदु अधिकारी की धमकी; भड़की टीएमसी
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुस्लिमों को याद रखना चाहिए कि उन्हें बीजेपी शासित राज्यों में काम करने फिर लौटना है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ऐसी गलती ना करें कि 4 मई के बाद उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। इसी बीच बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक अटपटा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को याद रखना चाहिए कि चुनाव के बाद उन्हें काम करने के लिए फिर से बीजेपी शासित राज्यों में लौटना है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के ही 30 हजार से ज्यादा लोग गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और अन्य राज्यों में काम करते हैं।
अधिकारी ने कहा, नंदीग्राम के ही 30 हजार से ज्यादा लोग गुजरात मे, 1100 से ज्यादा गुजरात में, 800 से ज्यादा ओडिशा और 3300 से ज्यादा लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं। ओडिशा में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? गुजरात में किसकी सरकार है? इसलिए गलती ना करें। अपना तरीका सुधार लें ताकि 4 मई के बाद उन्हें कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा, मैं हर चीज नोट कर रहा हूं।
ईवीएम से मिलेगा जवाब- टीएमसी
नंदीग्राम से टीएमसी की प्रत्याशी पबित्रा कर ने उनके इस बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारी की राजनीति पूरी तरह से दबंगई और धमकियों पर टिकी है। एक चुने हुए प्रतिनिधइ के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि उनके क्षेत्र में सभी शांति से रहे। हालांकि वह एकदम उलटा काम कर रहे हैं। इसका जवाब नंदीग्राम के लोग ईवीएम से देंगे।
टीएमसी के एक प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पार्टी इस तरह की धमकियों की जानकारी चुनाव आयोग को देगी। दावा यह भी किया गया है कि नंदीग्राम में बड़ी संख्या में मुस्लमानों के नाम एसआईआर में काट दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि नंदीग्राम में केवल 4 फीसदी के आसपास ही हिंदुओं के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं जबकि मुस्लिमों को प्रतिशत काफी ज्यादा है। इसके बाद भी नंदीग्राम में 25 फीसदी के करीब मुस्लिम वोटर हैं।
कूचबिहार में तनाव
कूचबिहार जिले के माथाभंगा इलाके में सोमवार को भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच पिछली रात हुई झड़पों के बाद केंद्रीय बलों और पुलिस के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया। माथाभंगा में चुनाव प्रचार के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार निशीथ प्रमाणिक चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमलों का आरोप लगाया। इस निर्वाचन क्षेत्र में 23 अप्रैल को चुनाव होंगे।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि रविवार शाम को माथाभंगा नगरपालिका के वार्ड नंबर पांच में उस समय तनाव बढ़ गया, जब भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक की रैली की गाड़ी पर कथित तौर पर हमला हुआ।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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