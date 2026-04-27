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बंगाल में बम की 'फैक्ट्री' मिलने के बाद हड़कंप, दूसरे चरण के चुनाव से पहले EC का बड़ा आदेश

Apr 27, 2026 06:53 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल में 79 देसी बम  बरामद होने के बाद एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। चुनाव आयोग ने पुलिस को तलाशी अभियान तेज करने का  आदेश दिया है। वहीं इस मामले की जांच NIA को सौंपी गई है।

बंगाल में बम की 'फैक्ट्री' मिलने के बाद हड़कंप, दूसरे चरण के चुनाव से पहले EC का बड़ा आदेश

एनआईए ने पश्चिम बंगाल में 79 देसी बम बरामद होने के मामले की जांच रविवार को अपने हाथ में लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए ने यह कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर उठाया। वहीं चुनाव आयोग भी बम और हिंसा को लेकर सतर्क है। चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस को अभियान तेज करने का आदेश दिया है। एक दिन पहले ही साउथ 24 परगना जिले के एक वीरान घर से बम बनाने की सामग्री बरामद हुई थी।

दूसरे चरण के चुनाव से पहले हिंसा की आशंका

दो दिन बाद ही पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में हिंसा की आशंकाएं बढ़ गई हैं। एक दिन पहले ही बंगाल पुलिस ने माझेरहाट से भी विस्फोटक सामग्री बरामद की है। एनआईए के प्रवक्ता ने रविवार देर रात जारी बयान में बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश का अनुपालन करते हुए आतंकवाद रोधी एजेंसी ने आज एक मामला दर्ज किया, जो मूल रूप से शनिवार को कोलकाता के भांगड़ संभाग के उत्तर काशी पुलिस थाना में दर्ज किया गया था, और जांच शुरू कर दी है।

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बरामद किए गए 79 देसी बम

प्रवक्ता ने बताया, ''यह मामला कोलकाता पुलिस द्वारा बरामद किए गए 79 देसी बम और अन्य आपत्तिजनक सामग्रियों से संबंधित है, जिन्हें एक स्थान पर छिपाकर रखा गया था और इनसे मानव जीवन और संपत्ति को खतरा था।'' एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले दिन में, निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस को देसी बम के अवैध निर्माण में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया था।

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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरण में मतदान कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 152 सीट के लिए 23 अप्रैल को मतदान हो चुका है जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है। अधिकारी ने बताया कि आयोग ने निर्देश दिया है कि इस तरह के किसी भी विस्फोटक के निर्माण से संबंधित मामलों की एनआईए द्वारा की जाएगी।

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निर्वाचन आयोग का यह निर्देश तब आया जब पुलिस ने दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ में एक व्यक्ति के घर से बड़ी संख्या में देसी बम बरामद किए, जो बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का कथित कार्यकर्ता है। यह घटना राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण से कुछ दिन पहले हुई। अधिकारी ने बताया कि विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर रफीकुल इस्लाम के आवास पर तलाशी के दौरान विस्फोटक बरामद किए गए।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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