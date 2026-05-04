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पीएम मोदी ने जिस सीट पर खाई थी झालमुड़ी, वहां का क्या हाल; भाजपा को कितनी बढ़त

May 04, 2026 09:34 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल की झारग्राम सीट पर झालमुड़ी खाई थी। उनका यह मोमेंट ट्रेंड में रहा था और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। फिलहाल इस सीट पर भाजपा आगे चल रही है। यहां से भाजपा के लक्ष्मी कांता साव फिलहाल 976 वोटों से आगे चल रहे हैं।

पीएम मोदी ने जिस सीट पर खाई थी झालमुड़ी, वहां का क्या हाल; भाजपा को कितनी बढ़त

पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की आदिवासी बहुल झारग्राम सीट पर प्रचार किया था। इस दौरान वह एक जगह रुके थे और झालमुड़ी भी खाई थी। उनके इस तरह दुकान पर रुकने और 10 रुपये की झालमुड़ी खरीदकर खाने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इसके अलावा पूरे चुनाव प्रचार में इसकी खूब चर्चा हुई थी। ऐसे में इस सीट का चुनाव परिणाम क्या होगा, इस पर भी सबकी नजरें हैं। फिलहाल आए अपडेट के अनुसार यहां से भाजपा के लक्ष्मी कांता साव आगे चल रहे हैं। ऐसे में यदि नतीजा जीत वाला रहा तो निश्चित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के प्रचार करने और आम जनता से कनेक्ट को इसका क्रेडिट दिया जाएगा। लक्ष्मी कांता साव फिलहाल 976 वोटों से आगे चल रहे हैं।

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अब तक 10 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिनमें से 8 में भाजपा आगे चल रही है। इन 8 सीटों में से एक झारग्राम पर भी है। यही नहीं एक बड़ा अपडेट यह है कि सीएम ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से पीछे चल रही हैं। वह 2021 में नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले हार गई थीं और फिर उपचुनाव में भवानीपुर से उतरी थीं। ऐसे में यदि यहां भी उन्हें झटका लगा तो फिर बड़ा नुकसान होगा। शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें चैलेंज देते हुए भवानीपुर से भी चुनाव लड़ा है। अधिकारी को नंदीग्राम में भी 3000 वोटों से फिलहाल बढ़त हासिल है।

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Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

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