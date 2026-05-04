पीएम मोदी ने जिस सीट पर खाई थी झालमुड़ी, वहां का क्या हाल; भाजपा को कितनी बढ़त
पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल की झारग्राम सीट पर झालमुड़ी खाई थी। उनका यह मोमेंट ट्रेंड में रहा था और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। फिलहाल इस सीट पर भाजपा आगे चल रही है। यहां से भाजपा के लक्ष्मी कांता साव फिलहाल 976 वोटों से आगे चल रहे हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की आदिवासी बहुल झारग्राम सीट पर प्रचार किया था। इस दौरान वह एक जगह रुके थे और झालमुड़ी भी खाई थी। उनके इस तरह दुकान पर रुकने और 10 रुपये की झालमुड़ी खरीदकर खाने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इसके अलावा पूरे चुनाव प्रचार में इसकी खूब चर्चा हुई थी। ऐसे में इस सीट का चुनाव परिणाम क्या होगा, इस पर भी सबकी नजरें हैं। फिलहाल आए अपडेट के अनुसार यहां से भाजपा के लक्ष्मी कांता साव आगे चल रहे हैं। ऐसे में यदि नतीजा जीत वाला रहा तो निश्चित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के प्रचार करने और आम जनता से कनेक्ट को इसका क्रेडिट दिया जाएगा। लक्ष्मी कांता साव फिलहाल 976 वोटों से आगे चल रहे हैं।
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अब तक 10 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिनमें से 8 में भाजपा आगे चल रही है। इन 8 सीटों में से एक झारग्राम पर भी है। यही नहीं एक बड़ा अपडेट यह है कि सीएम ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से पीछे चल रही हैं। वह 2021 में नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले हार गई थीं और फिर उपचुनाव में भवानीपुर से उतरी थीं। ऐसे में यदि यहां भी उन्हें झटका लगा तो फिर बड़ा नुकसान होगा। शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें चैलेंज देते हुए भवानीपुर से भी चुनाव लड़ा है। अधिकारी को नंदीग्राम में भी 3000 वोटों से फिलहाल बढ़त हासिल है।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
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