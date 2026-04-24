Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हो गया शंखनाद, बंगाल में पीएम मोदी बोले- 4 मई के बाद TMC के गुंडों को नहीं मिलेगी छिपने की जगह

Apr 24, 2026 03:12 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की रैली में कहा कि बंपर मतदान ने दिखा दिया है कि इस बार बंगाल में महापरिवर्तन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी।

हो गया शंखनाद, बंगाल में पीएम मोदी बोले- 4 मई के बाद TMC के गुंडों को नहीं मिलेगी छिपने की जगह

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर-शोर से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पानीहाटी और यादवपुर की रैली में टीएमसी पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि पहले चरण में इतना बंपर मतदान देखकर टीएमसी घबरा गई है। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के 'महाजंगल राज' का अंत सुनिश्चित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने पानीहाटी में कहा कि चार मई को चुनाव परिणाम आने के बाद, तृणमूल के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी।

महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देती टीएमसी- पीएम मोदी

उन्होंने कहा, बंगाल की बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि रहेगी। हम टीएमसी के कुशासन, भ्रष्टाचार और घुसपैठियों के चंगुल से बंगाल को मुक्त कराने के लिए जनता का आशीर्वाद, यानी वोटों का आशीर्वाद चाहते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं जब न्याय की मांग करना चाहती हैं तो टीएमसी उन्हें घरों से बाहर नहीं आने देती।

प्रधानमंत्री ने कहा, ' बंगाल में जहां तृणमूल ने अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, वहां के लोगों ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है।'

ये भी पढ़ें:पहले चरण में 110 सीटें जीतेगी BJP, अंग, बंग और कलिंग में सरकारें होंगी: अमित शाह

उन्होंने दावा किया कि पहले चरण के मतदान के बाद तृणमूल ''बेहद घबराई हुई'' है। उन्होंने उन महिला उम्मीदवारों का जिक्र किया जिन्हें भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है और कहा कि पार्टी ने उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है जिन्होंने अन्याय सहा है।

टीएमसी ने एक मां की बेटी को छीना, मैंने उम्मीदवार बनाया

मोदी ने पानीहाटी से पार्टी की उम्मीदवार, आरजी कार बलात्कार-हत्या पीड़िता की मां का जिक्र करते हुए कहा, ''इस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनने में मदद की। लेकिन टीएमसी ने उस बेटी को इनसे छीन लिया। हमने उस मां को उम्मीदवार बनाया है।'' उन्होंने कहा, ''भाजपा ने संदेशखाली की पीड़िता को भी नेतृत्व करने का मौका दिया है। जब बंगाल की महिलाएं न्याय की मांग करती हैं, तो टीएमसी उन्हें घर से बाहर न निकलने के लिए कहती है।'

ये भी पढ़ें:ममता बनर्जी के दिन खत्म, भतीजे भी नहीं बन पाएंगे CM; बंपर वोटिंग के बाद बोले शाह

यादवपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार के मतदान से स्पष्ट हो गया है कि कई जिलों में टीएमसी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। उन्होंने कहा कि घुसपैठ और तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण युवा रोजगार की तलाश में बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर हैं। भाजपा राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और उसके सहयोगी इसका विरोध कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:बंगाल वोटर लिस्ट से चुनाव अधिकारी ही गायब, SC बोला- इस बार नहीं डाल पाएंगे वोट

पीएम मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की पहचान को नष्ट कर दिया; घुसपैठिए जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लोगों की आजीविका छीन रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त अपराधियों को न्याय के कठघरे में लाया जाए।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
West Bengal assemby elections

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।