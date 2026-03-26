कभी ममता के 13-14 मिस्ड कॉल, आज TMC ने टिकट तक नहीं दिया; मनोज तिवारी को BJP से ऑफर

दिलचस्प बात यह है कि जहां टीएमसी ने मनोज तिवारी का टिकट काटा है, वहीं पूर्व तेज गेंदबाज शिब शंकर पॉल को तूफानगंज से टिकट दिया है। यदि मनोज तिवारी भाजपा में जाते हैं, तो वे अपने पूर्व साथी अशोक डिंडा के साथ नजर आ सकते हैं, जो पहले से ही भाजपा विधायक हैं।

Manoj Tiwary: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) द्वारा टिकट काटे जाने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्य सरकार में मंत्री मनोज तिवारी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। शिवपुर से मौजूदा विधायक और खेल राज्य मंत्री तिवारी ने स्वीकार किया कि वे पार्टी के फैसले से आहत हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़ने का प्रस्ताव मिला है। हालांकि, उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।

टीएमसी ने शिवपुर सीट से मनोज तिवारी की जगह डॉ. राणा चटर्जी को उम्मीदवार बनाया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व बल्लेबाज ने कहा, "मैं भी एक इंसान हूं। मेरी भी भावनाएं हैं। ईमानदारी से काम करने के बाद भी टिकट कटना दुखद है, लेकिन शायद यह भगवान की मर्जी थी।"

बीजेपी के ऑफर पर बोले- 'समय बताएगा' भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर तिवारी ने कहा, "मुझे भाजपा की ओर से संपर्क किया गया है, लेकिन मैं अभी उस मानसिक स्थिति में नहीं हूं कि कोई फैसला ले सकूं। मैं अपनी पत्नी से बात करूंगा और फिर तय करूंगा कि राजनीति में रहना है या नहीं। मुझ जैसे मेहनती लोगों के पास हमेशा ऑफर रहते हैं, अब समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा।"

कभी ममता के थे 13-14 मिस्ड कॉल मनोज तिवारी ने भावुक होते हुए याद किया कि कैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें राजनीति में आने के लिए राजी किया था। उन्होंने बताया, "मुझे आज भी याद है। मैं मैदान पर अभ्यास कर रहा था जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री की 13-14 मिस कॉल देखीं। मैंने दीदी को वापस फोन किया और उनके कहने पर ही पार्टी में शामिल हुआ। मैंने यह फैसला केवल दीदी के लिए लिया था, खासकर उस समय जब बड़े नेताओं ने उनका अपमान किया था।"

क्रिकेट की जैसी राजनीति मनोज तिवारी ने अपने कार्यकाल का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने शिवपुर की जनता की सेवा पूरी ईमानदारी से की है। उन्होंने कहा, “जैसे क्रिकेट में हम टीम के लिए खेलते हैं, राजनीति में भी वैसा ही है। अगर कप्तान को लगता है कि मेरी जरूरत है, तो ठीक है। अगर नहीं, तो भी ठीक है।”

आपको बता दें कि मनोज तिवारी 2021 में टीएमसी में शामिल हुए, शिवपुर से विधायक बने और खेल राज्य मंत्री का पद संभाला। वह भारत के लिए 12 वनडे और 3 टी-20 मैच खेल चुके हैं। घरेलू क्रिकेट में बंगाल टीम की कप्तानी की और 2012 में IPL विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सदस्य रहे।