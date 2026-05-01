बंगाल में सियासी लड़ाई अब मतगणना केंद्रों पर आई, VC से लेकर बूथ तैनाती तक TMC की क्या तैयारी?
TMC की यह बैठक शनिवार शाम चार बजे निर्धारित है और इसमें सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा मैदान में उतारे गए 291 विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना एजेंट शामिल होंगे। इसका मकसद रणनीति को मज़बूत करना और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है।
पश्चिम बंगाल में सियासी लड़ाई अब मतगणना केंद्रों पर आ टिकी है। गुरुवार की रात से ही कई मतगणना केंद्रों पर इसका असर दिखने लगा है। इस बीच, चुनौतीपूर्ण एग्जिट पोल के नतीजों के बाद,सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेतृत्व ने मतगणना के दिन से पहले अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा चुनाव की मतगणना से दो दिन पहले यानी शनिवार (2 मई) की शाम अपनी पार्टी के सभी मतगणना एजेंटों के साथ 'वर्चुअल' मीटिंग (VC) बुलाई है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी। इसका मकसद रणनीति को मजबूत करना और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है।
यह बैठक शनिवार शाम चार बजे निर्धारित है और इसमें सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा मैदान में उतारे गए 291 विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना एजेंट शामिल होंगे। दार्जिलिंग पहाड़ियों की शेष तीन सीटों पर अनित थापा के नेतृत्व वाले 'भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा' (बीजीपीएम) ने चुनाव लड़ा था। 'वर्चुअल' बैठक में बनर्जी मतगणना एजेंटों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चार मई को मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की चूक न हो।
मतगणना केंद्रों पर समन्वय को मजबूत करने पर ध्यान
तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि मतदाता सूची के संशोधन के दौरान इस तरह की वर्चुअल बातचीत नियमित रूप से होती रही है और बनर्जी ने नवंबर से फरवरी के बीच बूथ स्तर के एजेंटों के साथ कई बैठकें की हैं। हालांकि, मार्च में चुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने ऐसी कोई बैठक नहीं की। चुनाव परिणामों की उलटी गिनती शुरू होने के साथ ही, सत्तारूढ़ पार्टी का नेतृत्व मतगणना केंद्रों पर समन्वय को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
काउंटिंग सेंटर पर इस बार क्यूआर कोड लागू
शनिवार को होने वाली वर्चुअल बैठक को यह सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है कि मतगणना एजेंट पूरी तरह तैयार और सतर्क रहें। उन्होंने बताया कि इस बैठक में मतगणना प्रक्रिया के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा होगी, जिसमें मतगणना के चरणों की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को सुरक्षित कक्षों से बाहर निकालने के बाद पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मतगणना एजेंटों को मोबाइल का उपयोग करने में सक्षम बनने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने इस बार मतगणना के दौरान सुरक्षा उपायों के तहत क्यूआर कोड लागू किए हैं।
बता दें कि गुरुवार को, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी कर पार्टी के सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया था कि वे उन 'स्ट्रांग रूम' पर कड़ी नज़र रखें जहाँ EVM रखी गई हैं। यह निर्देश चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को सुरक्षित रखने पर पार्टी के ज़ोर को दिखाता है। TMC की यह कवायद और बूथों पर मुस्तैदी एक स्ट्रन्गरूम में ईवीएम से छेड़छाड़ की खबरों के बाद तेज हुई है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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