बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले नया विवाद, पुलिस ऑब्जर्वर के खिलाफ HC पहुंची TMC
बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है। टीएमसी का कहना है कि पुलिस ऑब्जर्वर परमार पुरुषोत्तमदास ने बीजेपी उम्मीदवार के साथ अनौपचारिक बैठक की। इस मामले को लेकर टीएमसी हाई कोर्ट पहुंच गई है।
पश्चिम बंगाल में दो दिन बाद दूसरे चरण का मतदान है और उससे पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पुलिस ऑब्जर्वर परमार पुरषोत्तमदास के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई है। टीएमसी का आरोप है कि पुरुषोत्तम दास ने बीजेपी उम्मीदवार के साथ एक अनौपचारिक मीटिंग की। पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और उनपर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए।
चुनावी निष्पक्षता पर सवाल
टीएमसी ने अपनी याचिका में कहा है कि पुरुषोत्तम दास 142-मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार गौड़ घोष के साथ बैठक में शामिल हुए थे। टीएमसी का कहना है कि इस तरह से किसी पुलिस ऑब्जर्वर का उम्मीदवार से मिलना उसकी निष्पक्षता के खिलाफ है। इससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित होती है। ऐसे में हाई कोर्ट को जांच के लिए दखल देना चाहिए।
दुश्मनी पैदा कर देगी बीजेपी- ममता
टीएमसी का कहना है कि बीजेपी राज्य में अधिकारियों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बरसते हुए कहा कि अगर वह सरकार में आ गई तो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा कर देगी। नर्जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, "बंगाल में विभिन्न समुदायों, संस्कृतियों और धर्मों के लोग शांति और खुशी से रहते हैं। हम धर्मों और संस्कृतियों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं। सांप्रदायिक शांति और सद्भाव बनाए रखना हमारी लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। भवानीपुर में विभिन्न समुदायों के लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं और कभी कोई समस्या नहीं हुई। अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो वे एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देंगे और हमारे सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर देंगे।'
'मिनी इंडिया है भवानीपुर'
टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, 'भवानीपुर मिनी इंडिया है। यहाँ आपको मंदिर, मस्जिद और चर्च मिलेंगे। सभी समुदायों के लोग दूसरे समुदायों द्वारा आयोजित उत्सवों में भाग लेते हैं। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन उत्सव सभी के लिए है।' बनर्जी ने कहा, "बंगाल में धार्मिक कट्टरता मौजूद नहीं है। यह भाजपा है जो सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है और सांप्रदायिक शांति को भंग कर रही है।" उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोलकाता नगर निकाय के वार्ड 63 में हर धर्म और संस्कृति के लोग मिलते हैं, फिर भी वहाँ कोई तनाव नहीं है। इस संस्कृति और परंपरा को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। शनिवार को भवानीपुर की एक रैली से ममता बनर्जी बीच में भाषण छोड़कर चली गई थीं। उनका कहना था कि बीजेपी के लोग 100 मीटर की दूरी पर लाउडस्पीकर लगाकर उन्हें बोलने नहीं देना चाहते।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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