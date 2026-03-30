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नंदीग्राम के संग्राम में कितने मजबूत हैं शुभेंदु अधिकारी? TMC ने उनकी ही रणनीति दोहराकर चौंकाया

Mar 30, 2026 04:19 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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भाजपा को लगता है कि शुभेंदु अधिकारी यहां आसानी से जीत जाएंगे और यहां के अलावा वह भबानीपुर सीट पर भी ममता बनर्जी को चैलेंज देंगे। वहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा का कहना है कि इस बार हम नंदीग्राम की तरह ही भबानीपुर में ममता बनर्जी को घेरेंगे।

नंदीग्राम के संग्राम में कितने मजबूत हैं शुभेंदु अधिकारी? TMC ने उनकी ही रणनीति दोहराकर चौंकाया

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का संग्राम तेज हो गया है। 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में वोटिंग होनी है। इस बीच सभी की नजर जिन सीटों पर है, उनमें से एक नंदीग्राम भी है। इसी सीट से ममता बनर्जी 2021 में चुनाव लड़ी थीं और कभी अपने करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं, जो भाजपा से उतरे थे। इस बार टीएमसी ने उनके खिलाफ उसी रणनीति को चुना है, जो उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ अपनाई थी। तब ममता को शुभेंदु ने टक्कर दी थी, जो कभी उनके करीबी रहे थे। इस बार टीएमसी ने पबित्रा कर को उतार दिया है, जो खुद कभी शुभेंदु अधिकारी के करीबी थे। यही नहीं 2021 के चुनाव में भी उनकी भूमिका अहम थी।

नंदीग्राम में जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने खुद को धरती पुत्र के तौर पर प्रचारित किया है। यह सीट इसलिए भी खास रही है क्योंकि यहीं से छेड़े गए आंदोलन के चलते ममता ने लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था और बंगाल की सत्ता हासिल की थी। इस तरह नंदीग्राम का बंगाल की राजनीति में प्रतीकात्मक महत्व है तो सियासी रणनीति के लिहाज से भी अहम है। 2021 के चुनाव से कुछ महीने पहले ही शुभेंदु अधिकारी भाजपा में आए थे और 1956 वोटों से असेंबली इलेक्शन जीत गए थे। हालांकि टीएमसी ने राज्य में 48 फीसदी वोट पाकर 215 सीटें जीत ली थीं।

इस बार भले ही अधिकारी को उनके ही करीबी के जरिए टीएमसी ने घेरने की कोशिश की है, लेकिन शुभेंदु की स्थिति कमजोर नहीं है। वह भाजपा के एक सीनियर नेता होने के साथ ही नंदीग्राम में लोकप्रिय भी हैं। उनकी यह ताकत भाजपा के चलते नहीं बल्कि निजी तौर पर मानी जाती है। उन्हें जमीनी तौर पर सभी से जुड़ा नेता माना जाता है। संगठन में उनकी ताकत ऐसी है कि विधानसभा के एक-एक कार्यकर्ता से उनका सीधा संवाद है। पबित्रा कर को टीएमसी ने इसी रणनीति के तहत उतारा है क्योंकि वह भी यहीं के रहने वाले हैं और जमीनी पकड़ के मामले में मजबूत हैं। ऐसे में देखना होगा कि पबित्रा कर शुभेंदु को कैसी टक्कर दे पाते हैं।

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क्यों शुभेंदु के मुकाबले पबित्रा कर पर ही टीएमसी का दांव?

टीएमसी का कहना है कि हमें उम्मीद है कि पबित्रा कर की जमीनी पकड़ हमारे काम आएगी। पार्टी ने कहा कि वह बूथ लेवल मैनेजमेंट के माहिर नेता हैं। 2021 के चुनाव में भाजपा के लिए वह काम आए थे। टीएमसी के लोगों को लगता है कि पबित्रा समझते हैं कि भाजपा की इलेक्शन मशीनरी कैसी है। इसके अलावा क्षेत्र के मुद्दों के बारे में भी उनकी समझ है। वहीं अधिकारी के पिता भी इलाके के बड़े नेता रहे हैं। पूर्वी मिदनापुर जिले की इस सीट के अलावा आसपास के इलाके में भी परिवार का प्रभाव माना जाता है।

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नंदीग्राम का बदला भबानीपुर में ले पाएगी भाजपा?

हालांकि भाजपा को लगता है कि शुभेंदु अधिकारी यहां आसानी से जीत जाएंगे और यहां के अलावा वह भबानीपुर सीट पर भी ममता बनर्जी को चैलेंज देंगे। वहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा का कहना है कि इस बार हम नंदीग्राम की तरह ही भबानीपुर में ममता बनर्जी को घेरेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भबानीपुर दोनों सीटों पर जीत हासिल करेंगे।

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Surya Prakash

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