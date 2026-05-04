Nandigram Results LIVE: नंदीग्राम के संग्राम में कौन होगा विजेता? शुभेंदु अधिकारी के भाग्य का फैसला आज
नंदीग्राम पर शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का लंबे समय से प्रभाव रहा है। इसके अलावा उन्हें जमीनी नेता के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में उन्हें हरा पाना आसान नहीं है, लेकिन उनके सामने टीएमसी के कैंडिडेट प्रदीप सरकार हैं। वह कभी उनके ही करीबी हुआ करते थे।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। इस बीच जिन चर्चित सीटों पर सभी की नजरें हैं, उनमें से एक नंदीग्राम भी है। नंदीग्राम से भाजपा के सीनियर नेता शुभेंदु अधिकारी फिर से चुनाव में उतरे हैं। इसी सीट पर 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। ऐसे में यह सीट अहम हो जाती है। नंदीग्राम पर शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का लंबे समय से प्रभाव रहा है। इसके अलावा उन्हें जमीनी नेता के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में उन्हें हरा पाना आसान नहीं है, लेकिन उनके सामने टीएमसी के कैंडिडेट पबित्रा कर हैं। वह कभी उनके ही करीबी हुआ करते थे। इसके अलावा जमीन पर भी वह पकड़ रखते हैं। इसी कारण नंदीग्राम का संग्राम रोचक हो गया है। हालांकि जानकार मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ही बढ़त है।
नंदीग्राम की सीट इसलिए भी खास रही है क्योंकि यहीं से छेड़े गए आंदोलन के चलते ममता ने लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था और बंगाल की सत्ता हासिल की थी। इस तरह नंदीग्राम का बंगाल की राजनीति में प्रतीकात्मक महत्व है तो सियासी रणनीति के लिहाज से भी अहम है। 2021 के चुनाव से कुछ महीने पहले ही शुभेंदु अधिकारी भाजपा में आए थे और 1956 वोटों से असेंबली इलेक्शन जीत गए थे। हालांकि टीएमसी ने राज्य में 48 फीसदी वोट पाकर 215 सीटें जीत ली थीं।
इस बार भले ही अधिकारी को उनके ही करीबी के जरिए टीएमसी ने घेरने की कोशिश की है, लेकिन शुभेंदु की स्थिति कमजोर नहीं है। वह भाजपा के एक सीनियर नेता होने के साथ ही नंदीग्राम में लोकप्रिय भी हैं। उनकी यह ताकत भाजपा के चलते नहीं बल्कि निजी तौर पर मानी जाती है। उन्हें जमीनी तौर पर सभी से जुड़ा नेता माना जाता है। संगठन में उनकी ताकत ऐसी है कि विधानसभा के एक-एक कार्यकर्ता से उनका सीधा संवाद है। पबित्रा कर को टीएमसी ने इसी रणनीति के तहत उतारा है क्योंकि वह भी यहीं के रहने वाले हैं और जमीनी पकड़ के मामले में मजबूत हैं। ऐसे में देखना होगा कि पबित्रा कर शुभेंदु को कैसी टक्कर दे पाते हैं।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
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