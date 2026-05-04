Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Nandigram Results LIVE: नंदीग्राम के संग्राम में कौन होगा विजेता? शुभेंदु अधिकारी के भाग्य का फैसला आज

May 04, 2026 07:15 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
share

नंदीग्राम पर शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का लंबे समय से प्रभाव रहा है। इसके अलावा उन्हें जमीनी नेता के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में उन्हें हरा पाना आसान नहीं है, लेकिन उनके सामने टीएमसी के कैंडिडेट प्रदीप सरकार हैं। वह कभी उनके ही करीबी हुआ करते थे।

Nandigram Results LIVE: नंदीग्राम के संग्राम में कौन होगा विजेता? शुभेंदु अधिकारी के भाग्य का फैसला आज

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। इस बीच जिन चर्चित सीटों पर सभी की नजरें हैं, उनमें से एक नंदीग्राम भी है। नंदीग्राम से भाजपा के सीनियर नेता शुभेंदु अधिकारी फिर से चुनाव में उतरे हैं। इसी सीट पर 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। ऐसे में यह सीट अहम हो जाती है। नंदीग्राम पर शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का लंबे समय से प्रभाव रहा है। इसके अलावा उन्हें जमीनी नेता के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में उन्हें हरा पाना आसान नहीं है, लेकिन उनके सामने टीएमसी के कैंडिडेट पबित्रा कर हैं। वह कभी उनके ही करीबी हुआ करते थे। इसके अलावा जमीन पर भी वह पकड़ रखते हैं। इसी कारण नंदीग्राम का संग्राम रोचक हो गया है। हालांकि जानकार मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ही बढ़त है।

नंदीग्राम की सीट इसलिए भी खास रही है क्योंकि यहीं से छेड़े गए आंदोलन के चलते ममता ने लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था और बंगाल की सत्ता हासिल की थी। इस तरह नंदीग्राम का बंगाल की राजनीति में प्रतीकात्मक महत्व है तो सियासी रणनीति के लिहाज से भी अहम है। 2021 के चुनाव से कुछ महीने पहले ही शुभेंदु अधिकारी भाजपा में आए थे और 1956 वोटों से असेंबली इलेक्शन जीत गए थे। हालांकि टीएमसी ने राज्य में 48 फीसदी वोट पाकर 215 सीटें जीत ली थीं।

इस बार भले ही अधिकारी को उनके ही करीबी के जरिए टीएमसी ने घेरने की कोशिश की है, लेकिन शुभेंदु की स्थिति कमजोर नहीं है। वह भाजपा के एक सीनियर नेता होने के साथ ही नंदीग्राम में लोकप्रिय भी हैं। उनकी यह ताकत भाजपा के चलते नहीं बल्कि निजी तौर पर मानी जाती है। उन्हें जमीनी तौर पर सभी से जुड़ा नेता माना जाता है। संगठन में उनकी ताकत ऐसी है कि विधानसभा के एक-एक कार्यकर्ता से उनका सीधा संवाद है। पबित्रा कर को टीएमसी ने इसी रणनीति के तहत उतारा है क्योंकि वह भी यहीं के रहने वाले हैं और जमीनी पकड़ के मामले में मजबूत हैं। ऐसे में देखना होगा कि पबित्रा कर शुभेंदु को कैसी टक्कर दे पाते हैं।

किस राज्य में किसकी सरकार? 🤔

सबसे तेज़ सीट-वाइज रुझान—हिंदुस्तान ऐप पर! अभी डाउनलोड करें 📲

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

और पढ़ें
West Bengal West Bengal News India News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।