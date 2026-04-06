Explainer: नंदीग्राम और भबानीपुर समेत बंगाल की ये 5 सीटें बनाएंगी माहौल, ममता के लिए कितनी मुश्किल
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और भबानीपुर की काफी चर्चा हो रही है। इन दो सीटों के अलावा जादवपुर, खड़गपुर सदर और मुर्शिदाबाद की सीटें भी अहम हैं। यहां भी टाइट फाइट की स्थिति बन सकती है और चर्चित चेहरे यहां से मुकाबले में उतरे हैं।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में होना है और फिलहाल प्रचार जोरों पर है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक ने टीएमसी के लिए कमान संभाल रखी है तो वहीं भाजपा की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह समेत तमाम दिग्गज मंत्री रण में उतरे हैं। भाजपा ने लिएंडर पेस और मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारों को साथ लिया है तो वहीं इस बार काडर को भी पूरा सम्मान देने की कोशिश की है। पार्टी ने ज्यादातर टिकट ऐसे लोगों को बांटे हैं, जो लंबे समय से भरोसेमंद हैं या फिर जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की 5 ऐसी सीटें हैं, जिन पर पूरे प्रदेश की नजर होगी। इनमें से दो सीटें तो नंदीग्राम और भबानीपुर ही हैं।
इन दोनों सीटों की चर्चा इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि दोनों पर बड़े चेहरे उतरे हैं। नंदीग्राम से नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं, जिनके नामांकन में खुद अमित शाह पहुंचे थे। भाजपा के लिए यह प्रतिष्ठा की सीट है क्योंकि पिछली बार उन्होंने यहां से सीएम ममता बनर्जी को हरा दिया था। इसकी खूब चर्चा हुई थी। फिर ममता बनर्जी ने सीएम बने रहने के लिए भबानीपुर से उपचुनाव लड़ा था और उनके लिए एक विधायक ने इस्तीफा दिया था। ममता बनर्जी इस बार भबानीपुर से ही उतरी हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी यहां भी आ गए हैं। इस तरह भबानीपुर में भी इस बार नंदीग्राम जैसे हालात बन रहे हैं। इसके अलावा नंदीग्राम में तो टीएमसी ने शुभेंदु के ही करीबी रहे पबित्रा कर को मुकाबले में उतार दिया है।
मुर्शिदाबाद में कांग्रेस भी मुकाबले में? क्या हैं हालात
इनके अलावा जिन सीटों की बंगाल चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा है, उनमें मुर्शिदाबाद, जादवपुर और खड़गपुर सदर शामिल हैं। मुर्शिदाबाद की बात की जाए तो यह सीट त्रिकोणीय मुकाबले वाली भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2011 और 2016 में यहां कांग्रेस जीती थी। इसके बाद 2021 के चुनाव में टीएमसी से शाओनी सिंघा रॉय मैदान में उतरी थीं, जो उससे पहले को दो चुनाव में कांग्रेस से जीती थीं। लेकिन बाजी भाजपा के गौरी शंकर घोष के हाथ लगी थी। इस बार भी ये दोनों कैंडिडेट मुकाबले में हैं। कांग्रेस ने इस बार सिद्दीकी अली को उतारा है। इस सीट पर मुस्लिम आबादी काफी अधिक है। ऐसे में कांग्रेस को भी खारिज नहीं किया जा रहा है। यदि कांग्रेस ने मुस्लिमों के वोट पाए तो फिर टीएमसी के लिए मुकाबला टाइट हो सकता है और इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलता दिखेगा।
जादवपुर में लेफ्ट कब्जा पाएगा अपना पुराना किला?
एक और चर्चित सीट जादवपुर की है। यह लंबे समय तक लेफ्ट का गढ़ रही थी। 1967 से 2006 तक यह सीट लेफ्ट के पास ही रही। यहां 2011 में टीएमसी ने पैठ बनाई थी और फिर 2016 में लेफ्ट को फिर से जीत मिली। सुजान चक्रवर्ती यहां जीते थे। लेकिन 2021 में फिर से टीएमसी ने यहां परचम लहराया था। उसके कैंडिडेट देबब्रत मजूमदार को सफलता मिली थी। 2021 में तो लेफ्ट और कांग्रेस का सूपड़ा ही साफ हो गया था। इस बार माना जा रहा है कि यहां से टीएमसी और लेफ्ट के बीच टक्कर रहेगी। यहां से टीएमसी ने फिर मजूमदार को मौका दिया है तो वहीं सीपीएम ने बिकाश रंजन भट्टाचार्य को उतारा है, वह कोलकाता के मेयर रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा में भी रह चुके हैं।
खड़गपुर में भाजपा के 'दादा' के लिए कितनी उम्मीद
अब एक और चर्चित सीट खड़गपुर सदर की बात करते हैं। यहां भाजपा के 'दादा' दिलीप घोष उतरे हैं और उनका मुकाबला टीएमसी के प्रदीप सरकार से है। यहां से 2021 में भाजपा के हीरन चटर्जी जीते थे। उन्होंने सरकार को करीबी मुकाबले में हराया था। दिलीप घोष ने यहां 2016 में जीत पाई थी और फिर से दावेदारी कर रहे हैं। वहीं प्रदीप सरकार की बात करें तो वह इस इलाके में जमीनी पकड़ रखते हैं। दिलीप घोष की भी इलाके में अच्छी लोकप्रियता रही है और इस बार ऐंटी-इनकम्बैंसी के चलते थोड़ी बढ़त भी पा सकते हैं। इस सीट से पिछली बार भाजपा कैंडिडेट को 4000 वोटों से ही जीत मिली थी। इसलिए यह सीट टाइट फाइट वाली भी है।
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