Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़Murshidabad Babri Masjid Jume Ki Namaz Humayun Kabir TMC
Murshidabad Babri Masjid पर पढ़ी गई Jume Ki Namaz, Humayun Kabir भी रहे मौजूद | TMC

Murshidabad Babri Masjid पर पढ़ी गई Jume Ki Namaz, Humayun Kabir भी रहे मौजूद | TMC

संक्षेप:

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद पर जुमे की नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस दौरान TMC से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर भी मौजूद रहे

Dec 12, 2025 07:21 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
share
Prashant Ruhela

लेखक के बारे में

Prashant Ruhela
प्रशांत रूहेला पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस दौरान मैंने S1 News Channel, TV100, SMBC Insight, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन और वनइंडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। खबरों की सटीकता, निष्पक्षता और गहराई मेरी पत्रकारिता की पहचान रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही शोभित यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए किया है, जिससे आर्थिक और व्यावसायिक खबरों की बेहतर समझ विकसित हुई। डिजिटल और टीवी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के अनुभव ने मुझे बदलते मीडिया परिदृश्य को समझने और हर नई चुनौती को अवसर में बदलने का दृष्टिकोण दिया है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।