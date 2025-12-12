Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़Murshidabad Babri Masjid Jume Ki Namaz Humayun Kabir TMC
Murshidabad Babri Masjid पर पढ़ी गई Jume Ki Namaz, Humayun Kabir भी रहे मौजूद | TMC
संक्षेप:
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद पर जुमे की नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस दौरान TMC से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर भी मौजूद रहे
Dec 12, 2025 07:21 pm IST
