Murshidabad Babri Masjid पर Jume Ki Namaz के लिए पहुंचे हजारों लोग | Humayun Kabir

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुमायूं कबीर द्वारा प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद शुक्रवार को जुमे की पहली नमाज में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। हरी सरसों के खेत पार कर नमाजी मस्जिद स्थल पर पहुंचे और नमाज के बाद करीब 1,000 लोगों के लिए दावत का इंतज़ाम किया गया।
Dec 12, 2025 05:02 pm IST
