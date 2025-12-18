अल्पसंख्यक बजट 10 गुना बढ़ा, बंगाल चुनाव से पहले CM ममता बनर्जी का दावा; उर्दू को लेकर बड़ा ऐलान

Hindustan Hindi News
Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़Minority budget increased 10 fold claims CM Mamata ahead of Bengal elections
संक्षेप:

Dec 18, 2025 07:26 pm ISTDevendra Kasyap भाषा
Follow Us on

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के योजना बजट में दस गुना वृद्धि हुई है। सीएम ममता ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करके लोगों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि विभाग का योजना बजट 2010-11 के 472 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 5602 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है और करना जारी रखे हुए है। योजना का बजट दस गुना से अधिक बढ़ गया है। उन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा और राज्य में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियों के वितरण के मामले में पश्चिम बंगाल देश में पहले स्थान पर है और 2011 से अब तक राज्य द्वारा वित्त-पोषित 'ऐक्यश्री' योजना से 10200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 4.85 करोड़ छात्रों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक छात्रों को भारत और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 30 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) छात्र को 'मेधाश्री' योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।

सीएम ममता ने आगे लिखा कि पिछले लगभग 15 वर्षों में लगभग 16.31 लाख लाभार्थियों को लगभग 3926 करोड़ रुपये के स्वरोजगार ऋण प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के क्रियान्वयन में राज्य की शीर्ष रैंकिंग पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 4500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा वित्त-पोषित आईएमडीपी योजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त निवेश किए गए हैं। शिक्षा एवं सामाजिक अवसंरचना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम के मॉडल मदरसे और एकीकृत स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, न्यू टाउन और पार्क सर्कस में आलिया विश्वविद्यालय के परिसर विकसित किए गए हैं, और अल्पसंख्यक छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए भत्ते बढ़ा दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से अधिक उर्दू भाषी आबादी है, वहां उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, राजारहाट न्यू टाउन में एक नया हज हाउस बनाया गया है और इमामों, मुअज्जिनों और समर्पित अल्पसंख्यक विकास निकायों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी 10 प्रतिशत से अधिक आबादी उर्दू भाषी है, वहां उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस्लामपुर और आसनसोल में उर्दू अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र खोले गए हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
