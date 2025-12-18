अल्पसंख्यक बजट 10 गुना बढ़ा, बंगाल चुनाव से पहले CM ममता बनर्जी का दावा; उर्दू को लेकर बड़ा ऐलान

संक्षेप: सीएम ममता ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है और करना जारी रखे हुए है। योजना का बजट दस गुना से अधिक बढ़ गया है। उन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा और राज्य में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के योजना बजट में दस गुना वृद्धि हुई है। सीएम ममता ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करके लोगों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि विभाग का योजना बजट 2010-11 के 472 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 5602 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है और करना जारी रखे हुए है। योजना का बजट दस गुना से अधिक बढ़ गया है। उन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा और राज्य में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियों के वितरण के मामले में पश्चिम बंगाल देश में पहले स्थान पर है और 2011 से अब तक राज्य द्वारा वित्त-पोषित 'ऐक्यश्री' योजना से 10200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 4.85 करोड़ छात्रों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक छात्रों को भारत और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 30 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) छात्र को 'मेधाश्री' योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।

सीएम ममता ने आगे लिखा कि पिछले लगभग 15 वर्षों में लगभग 16.31 लाख लाभार्थियों को लगभग 3926 करोड़ रुपये के स्वरोजगार ऋण प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के क्रियान्वयन में राज्य की शीर्ष रैंकिंग पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 4500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा वित्त-पोषित आईएमडीपी योजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त निवेश किए गए हैं। शिक्षा एवं सामाजिक अवसंरचना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम के मॉडल मदरसे और एकीकृत स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, न्यू टाउन और पार्क सर्कस में आलिया विश्वविद्यालय के परिसर विकसित किए गए हैं, और अल्पसंख्यक छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए भत्ते बढ़ा दिए गए हैं।