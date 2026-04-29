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बंगाल में आज महामुकाबला, भवानीपुर में रोचक हुई ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की लड़ाई

Apr 29, 2026 07:30 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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आज कोलकाता की भवानीपुर सीट भी मतदान हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला है। नंदीग्राम के पिछले चुनाव के बाद यह दोनों दिग्गजों के बीच दूसरी बार आमने-सामने हैं

बंगाल में आज महामुकाबला, भवानीपुर में रोचक हुई ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की लड़ाई

Bhabanipur Seat: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Elections 2026) के दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग जारी है। दक्षिण बंगाल की 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में हुए रिकॉर्ड 92% मतदान के बाद आज की लड़ाई को सत्ता का असली फाइनल माना जा रहा है। इस चरण में कोलकाता की 11 सीटों के साथ-साथ दक्षिण बंगाल के उन इलाकों में वोट डाले जा रहे हैं, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस (TMC) का अभेद्य किला माना जाता है।

आज कोलकाता की भवानीपुर सीट भी मतदान हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला है। नंदीग्राम के पिछले चुनाव के बाद यह दोनों दिग्गजों के बीच दूसरी बार आमने-सामने हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची से नाम काटे जाने (SIR) पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आरोप लगाया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 51,000 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछली बार उन्होंने 58,000 मतों से जीत दर्ज की थी।

भाजपा ने इस बार भ्रष्टाचार, घुसपैठ और महिला सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया है। पार्टी ने बाहरी के टैग से बचने के लिए स्थानीय चेहरों पर भरोसा जताया है। पानीहाटी सीट से आरजी कर पीड़िता की मां को उम्मीदवार बनाना भाजपा का एक बड़ा भावनात्मक कार्ड माना जा रहा है। ममता बनर्जी अपनी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और 'बंगाली अस्मिता' के दम पर जीत के प्रति आश्वस्त हैं। टीएमसी का मुख्य ध्यान उन गढ़ों को बचाने पर है जहां 2021 में पार्टी ने 142 में से 123 सीटें जीती थीं।

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इस चरण में मेयर फिरहाद हकीम, शशि पांजा, ब्रात्य बसु और अरूप विश्वास जैसे भारी-भरकम मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। वहीं भाजपा की ओर से स्वपन दासगुप्ता और रूपा गांगुली जैसे प्रमुख चेहरे मैदान में हैं।

आपको बता दें कि इस चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत बंगाल की मतदाता सूची से लगभग 90 लाख नाम हटाए हैं। भाजपा इसे अवैध घुसपैठियों को बाहर करने की प्रक्रिया बता रही है, जबकि टीएमसी ने इसे मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश करार दिया है। कई सीटों पर जीत का अंतर इन विलोपित नामों से कम है, जो नतीजों को प्रभावित कर सकता है।

आरजी कर कांड का राजनीतिक असर

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई वीभत्स घटना ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा किया था। भाजपा ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए इस नाराजगी को वोटों में बदलने की कोशिश की है। पीड़िता की मां का चुनावी मैदान में उतरना इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है।

दक्षिण बंगाल हमेशा से ममता बनर्जी का शक्ति केंद्र रहा है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार, यहां की कुल 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा को सिर्फ 18 सीटों पर जीत नसीब हुई थी। भाजपा के लिए सत्ता तक पहुंचने के लिए इस किले में सेंध लगाना अनिवार्य है, जबकि ममता के लिए अपनी सत्ता बचाए रखने हेतु यहां पिछला प्रदर्शन दोहराना जरूरी है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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