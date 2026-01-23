बिना तलाक दूसरी महिला से शादी? बीजेपी विधायक के खिलाफ पत्नी ने दर्ज करवाई एफआईआर
पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक हिरन चटर्जी के खिलाफ उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज करवाई है। पत्नी का दावा है कि बिना तलाक दिए ही बीजेपी विधायक ने दूसरी शादी कर ली। इसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थीं।
पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक हिरन चटर्जी की पत्नी अनिंदिता चटर्जी ने उनपर मानसिक और शारीरिक यातना देने और कथित तौर पर कानूनी तलाक प्राप्त किए बिना किसी अन्य महिला के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया है।अनिंदिता ने हिरन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पत्नी ने तीन दिन पहले चटर्जी की कथित दूसरी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद यह प्राथमिकी दर्ज कराई है।
अनिंदिता ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने शहर के आनंदपुर पुलिस थाने में अपने पति और पेशे से मॉडल उनकी कथित दूसरी पत्नी रितिका गिरि के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने वाराणसी में कथित तौर पर शादी के बाद खड़गपुर सदर विधायक और गिरि के माथे पर तिलक लगी तस्वीरों के प्रसारित होने का का हवाला देते हुए कहा कि खबर सामने आने के बाद से उन्हें और उनकी 19 वर्षीय बेटी को अत्यधिक मानसिक तनाव और समाज में अपमान का सामना करना पड़ रहा है। अनिंदिता ने कहा कि हिरन द्वारा तलाक का कोई नोटिस नहीं भेजा गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी शादी 11 दिसंबर, 2000 को हुई थी, और हमारी बेटी की हालत की कल्पना कीजिए। मैंने लंबे समय तक इस यातना को सहन किया लेकिन अपनी बेटी और परिवार की खातिर चुप रही।’’ अनिंदिता ने कहा कि पश्चिम मेदिनीपुर जिले में अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के बावजूद, हिरन अपने निर्वाचन क्षेत्र के काम से अवकाश के दौरान परिवार से मिलने आते थे और दावा किया कि आधिकारिक जिम्मेदारियों के अलावा उनका रितिका के साथ कोई संबंध नहीं था।
विधायक की बेटी नियासा ने कहा कि उन्हें अपने परिवेश में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और यह स्वीकार करना मुश्किल है कि उनके पिता कथित तौर पर उन्हें या उनकी मां को सूचित किए बिना ऐसा कदम उठा सकते हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी गुरुवार को दर्ज की गई और जांच शुरू कर दी गई है।
रितिका गिरि ने पहले वाराणसी के बरसाना मंदिर में फूलों की माला पहने हुए पूजा करते हुए अपनी और विधायक की एक तस्वीर पोस्ट की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर अनिंदिता के आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि उनके बारे में ‘‘गलत जानकारी’’ फैलाई गई थी। रितिका ने कहा कि अनिंदिता को तलाक का कानूनी नोटिस भेजा गया था। उन्होंने कहा, ‘‘हम पिछले पांच सालों से साथ हैं, और उन्हें सब कुछ पता था।’’ रितिका के मुताबिक उनका सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। विधायक से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई।
