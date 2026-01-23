Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़Marrying another woman without divorce Wife files FIR against BJP MLA
बिना तलाक दूसरी महिला से शादी? बीजेपी विधायक के खिलाफ पत्नी ने दर्ज करवाई एफआईआर

बिना तलाक दूसरी महिला से शादी? बीजेपी विधायक के खिलाफ पत्नी ने दर्ज करवाई एफआईआर

संक्षेप:

पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक हिरन चटर्जी के खिलाफ उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज करवाई है। पत्नी का दावा है कि बिना तलाक दिए ही बीजेपी विधायक ने दूसरी शादी कर ली। इसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थीं।

Jan 23, 2026 10:55 pm ISTAnkit Ojha भाषा
share Share
Follow Us on

पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक हिरन चटर्जी की पत्नी अनिंदिता चटर्जी ने उनपर मानसिक और शारीरिक यातना देने और कथित तौर पर कानूनी तलाक प्राप्त किए बिना किसी अन्य महिला के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया है।अनिंदिता ने हिरन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पत्नी ने तीन दिन पहले चटर्जी की कथित दूसरी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद यह प्राथमिकी दर्ज कराई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अनिंदिता ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने शहर के आनंदपुर पुलिस थाने में अपने पति और पेशे से मॉडल उनकी कथित दूसरी पत्नी रितिका गिरि के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने वाराणसी में कथित तौर पर शादी के बाद खड़गपुर सदर विधायक और गिरि के माथे पर तिलक लगी तस्वीरों के प्रसारित होने का का हवाला देते हुए कहा कि खबर सामने आने के बाद से उन्हें और उनकी 19 वर्षीय बेटी को अत्यधिक मानसिक तनाव और समाज में अपमान का सामना करना पड़ रहा है। अनिंदिता ने कहा कि हिरन द्वारा तलाक का कोई नोटिस नहीं भेजा गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी शादी 11 दिसंबर, 2000 को हुई थी, और हमारी बेटी की हालत की कल्पना कीजिए। मैंने लंबे समय तक इस यातना को सहन किया लेकिन अपनी बेटी और परिवार की खातिर चुप रही।’’ अनिंदिता ने कहा कि पश्चिम मेदिनीपुर जिले में अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के बावजूद, हिरन अपने निर्वाचन क्षेत्र के काम से अवकाश के दौरान परिवार से मिलने आते थे और दावा किया कि आधिकारिक जिम्मेदारियों के अलावा उनका रितिका के साथ कोई संबंध नहीं था।

विधायक की बेटी नियासा ने कहा कि उन्हें अपने परिवेश में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और यह स्वीकार करना मुश्किल है कि उनके पिता कथित तौर पर उन्हें या उनकी मां को सूचित किए बिना ऐसा कदम उठा सकते हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी गुरुवार को दर्ज की गई और जांच शुरू कर दी गई है।

रितिका गिरि ने पहले वाराणसी के बरसाना मंदिर में फूलों की माला पहने हुए पूजा करते हुए अपनी और विधायक की एक तस्वीर पोस्ट की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर अनिंदिता के आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि उनके बारे में ‘‘गलत जानकारी’’ फैलाई गई थी। रितिका ने कहा कि अनिंदिता को तलाक का कानूनी नोटिस भेजा गया था। उन्होंने कहा, ‘‘हम पिछले पांच सालों से साथ हैं, और उन्हें सब कुछ पता था।’’ रितिका के मुताबिक उनका सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। विधायक से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Triple Talaq Marriage Extra Marital Affair

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।