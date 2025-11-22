कई जिले मुस्लिम-बहुल होने की कगार पर, BJP का दावा; बांग्लादेश से सटे जिलों में खूब बढ़े वोटर

संक्षेप: TMC का दावा है कि मतदाता संख्या में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी हैं। उन्होंने कहा कि 1951 में बांग्लादेश (तब पूर्वी पाकिस्तान) में हिंदुओं की आबादी 23% थी, जो 2022 में घटकर 8% रह गई।

2002 से 2025 के बीच पश्चिम बंगाल में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में भारी उछाल दर्ज किया गया। चुनाव आयोग (ECI) के आंकड़ों के अनुसार, 2002 में राज्य में 4.58 करोड़ मतदाता थे, जो 2025 में बढ़कर 7.63 करोड़ हो गए। यानी 66% की वृद्धि हुई। बीते दो दशकों में राज्य की मतदाता संख्या में हुई इस तेज बढ़ोतरी ने राजनीतिक हलकों में गहमागहमी बढ़ा दी है। वर्तमान में राज्य के 23 जिलों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया चल रही है। 2002 में राज्य में 18 जिले थे, जिन्हें बाद में विभाजित किया गया। भाजपा का दावा है कि बंगाल के कई जिले मुस्लिम-बहुल होने की कगार पर हैं। सत्ताधारी टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज किया है।

सीमा से सटे जिलों में सर्वाधिक उछाल ECI के आंकड़े बताते हैं कि मतदाता वृद्धि के शीर्ष 10 जिलों में से 9 जिले बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। इनमें सर्वाधिक वृद्धि उत्तर दिनाजपुर में दर्ज हुई है, जहां मतदाताओं की संख्या में 105.49% की बढ़ोतरी हुई। अन्य जिलों में शामिल हैं:

मालदा - 94.58%

मुर्शिदाबाद - 87.65%

दक्षिण 24 परगना - 83.30%

जलपाईगुड़ी - 82.3%

कूच बिहार - 76.52%

उत्तर 24 परगना - 72.18%

नादिया - 71.46%

दक्षिण दिनाजपुर - 70.94% इनमें केवल बीरभूम (73.44%) ऐसा जिला है जो सीमा पर स्थित नहीं है।

कोलकाता में मात्र 4.6% वृद्धि, क्यों? राजधानी कोलकाता में मात्र 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है- 23 लाख से बढ़कर केवल 24.07 लाख मतदाता हुए। यह पूरे राज्य में सबसे कम वृद्धि है। राजनीतिक दल इसे लेकर अपने-अपने तर्क दे रहे हैं।

TMC- यह वृद्धि हिंदू शरणार्थियों के आने से हुई तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता अरुप चक्रवर्ती ने दावा किया कि मतदाता संख्या में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी हैं। उन्होंने कहा कि 1951 में बांग्लादेश (तब पूर्वी पाकिस्तान) में हिंदुओं की आबादी 23% थी, जो 2022 में घटकर 8% रह गई। ये लोग चीन नहीं गए। थोड़े-बहुत असम और त्रिपुरा गए, लेकिन अधिकांश पश्चिम बंगाल आए।

उन्होंने भाजपा पर मुस्लिम घुसपैठ की झूठी कहानी फैलाने का आरोप लगाया। चक्रवर्ती के अनुसार, भाजपा जिन क्षेत्रों में यह आरोप लगाती है- जैसे कूच बिहार और अलीपुरद्वार वहीं भाजपा को चुनावी लाभ मिला है। कोलकाता में कम वृद्धि पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसका कारण स्पष्ट नहीं है।

BJP- यह मुस्लिम घुसपैठ का सबूत, कई जिले मुस्लिम-बहुल होने की कगार पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने इसे चेतावनी देने वाला ट्रेंड बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सात सीमा जिलों में स्थिति हैरान करने वाली है। मुस्लिम घुसपैठ के कारण मतदाताओं की संख्या असामान्य रूप से बढ़ी है। यह सब योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। कोलकाता की कम वृद्धि पर उनका कहना था कि - घुसपैठिए कोलकाता को ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन महंगा होने के कारण यहां बसते नहीं। अन्य जिलों में कम खर्च में 50 लोगों के रहने की व्यवस्था हो जाती है।

CPI(M)- सीमा से आने वालों का असर तो है सीपीएम के राज्य अध्यक्ष मो. सलीम ने कहा कि मतदाताओं की संख्या बढ़ने में सीमा पार से आने वालों का योगदान है, लेकिन भाजपा के दावों की तरह इसका धार्मिक रंग नहीं है। उन्होंने कहा कि- सीमा सुरक्षा बल (BSF) को इस पर ध्यान देना चाहिए था। बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी भी आए हैं, जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटी। कोलकाता में कम वृद्धि के कारणों पर उन्होंने कहा कि वाम मोर्चा सरकार के समय छोटे नगरों और जिला शहरों के विकास से ग्रामीण आबादी सीधे कोलकाता नहीं आई। साथ ही जनसंख्या वृद्धि दर (बर्थ रेट) भी एक बड़ा कारक है।