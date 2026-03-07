ममता ने राज्यपाल आर एन रवि को भाजपा कार्यकर्ता बताया, बोस पर दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया
ममता ने कहा कि जो व्यक्ति अब पश्चिम बंगाल आ रहा है, मैंने सुना है कि उसे उच्चतम न्यायालय से कई टिप्पणियां सुननी पड़ी थीं। वह भाजपा का कार्यकर्ता है। लेकिन याद रखिए, पश्चिम बंगाल एक अलग जगह है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य के नए राज्यपाल आर. एन. रवि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने दावा किया कि सी. वी. आनंद बोस का लोक भवन से अचानक जाना केंद्र के दबाव का नतीजा था। मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने के खिलाफ जारी अपने धरने के दौरान समर्थकों को संबोधित करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले लोक भवन को एक राजनीतिक चौकी में बदलने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा, ''क्या आपने देखा कि सी. वी. आनंद बोस को कैसे हटाया गया? मुझे सब पता है। उन्हें धमकाया गया था। वे लोक भवन से पैसे बांटना चाहते हैं। वे लोक भवन को भाजपा का पार्टी कार्यालय बनाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की हर मनमानी को हर कोई स्वीकार नहीं करेगा।'' कोई उदाहरण दिए बिना तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने तमिलनाडु में आर. एन. रवि के कार्यकाल पर भी सवाल उठाया और दावा किया कि राज्यपाल को उच्चतम न्यायालय की ''कई टिप्पणियों'' का सामना करना पड़ा था।
उन्होंने कहा, ''जो व्यक्ति अब पश्चिम बंगाल आ रहा है, मैंने सुना है कि उसे उच्चतम न्यायालय से कई टिप्पणियां सुननी पड़ी थीं। वह भाजपा का कार्यकर्ता है। लेकिन याद रखिए, पश्चिम बंगाल एक अलग जगह है। आप तमिलनाडु में जो करना चाहते थे कर चुके होंगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं कर पाएंगे।'' भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला तेज करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वह संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है और राज्यपालों को उनका कार्यकाल पूरा नहीं करने दे रही है।
उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे और बाद में उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़ के संदर्भ में कहा, ''केंद्र किसी को भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दे रहा। आपने यही काम जगदीप धनखड़ के साथ भी किया।'' बनर्जी ने कहा कि केंद्र में सत्ता में बैठे लोग ''मोहम्मद बिन तुगलक से भी बदतर'' तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। भारतीय राजनीतिक विमर्श में यह वाक्यांश अक्सर मनमानी या शासन से संबंधित विचित्र फैसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
उन्होंने कहा, ''अगर आप हमें धमकाने की कोशिश करेंगे, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र में भाजपा सरकार गिर जाए।'' बनर्जी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब इस सप्ताह की शुरुआत में सी. वी. आनंद बोस के अचानक इस्तीफे से राज्य में नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब निर्वाचन आयोग जल्द ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। बृहस्पतिवार शाम एक नाटकीय घटनाक्रम में बोस ने नयी दिल्ली में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे राज्य में राजनीतिक अटकलें तेज हो गईं।
इस्तीफे के तुरंत बाद बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बताया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल का पद संभालेंगे। बहरहाल, रवि ने अभी तक पद नहीं संभाला है। बनर्जी की ताजा टिप्पणी यह भी संकेत देती है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस आगामी चुनावों को ''पश्चिम बंगाल की स्वायत्तता की रक्षा'' की लड़ाई के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। पार्टी पहले भी पिछले चुनावों में इस तरह के राजनीतिक विमर्श का इस्तेमाल करती रही है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
