बंगाल में जिहादी-रोहिंग्या के बल पर चुनाव जीतने का सपना छोड़ दें ममता, भाजपा का हमला

पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर टीएमसी और भाजपा में घमासान जारी है। ममता के चुनाव आयोग और भाजपा पर तीखे हमले के जवाब में भाजपा सांसद ने कहा कि ममता अगर जिहादी वोटरों से सत्ता चाहती हैं तो यह सपना छोड़ दें।

पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर टीएमसी और भाजपा में घमासान जारी है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झाड़ग्राम में एक रैली में कहा था कि चाहे मुझे गोली मार दो, असली मतदाताओं के नाम नहीं हटाने दूंगी। इसके जवाब में भाजपा सांसद और बंगाल प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि वह बांग्लादेशी, जिहादी और रोहिंग्या घुसपैठियों के बल पर सत्ता में आ सकती है तो यह उनकी गलतफहमी है।

समिक भट्टाचार्य ने एएनआई से कहा, "उन्हें (ममता बनर्जी को) विरोध करने दीजिए। वह यह क्यों मांग रही हैं कि मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट में बने रहें? अगर उन्हें लगता है कि बांग्लादेशी, जिहादी, रोहिंग्या, अवैध घुसपैठियों और फर्जी वोटरों की मदद से वह चौथी बार भी सत्ता में आ जाएंगी, तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का एसआईआर प्रक्रिया पर आपत्ति जताना संवैधानिक संस्थाओं पर सीधा हमला है। भारत की जनता ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं करेगी। ममता बनर्जी को अगर कुछ कहना है, तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। इस बार निश्चित रूप से उनकी सरकार जाएगी।"

ममता का पलटवार इससे पहले बुधवार को झाड़ग्राम में ममता बनर्जी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा, “अगर असली मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, तो मैं दुनिया भर में इसका विरोध करूंगी। अमित मालवीय मेरी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, चाहे मुझे गिरफ्तार करो या गोली मारो, मैं बंगाली भाषा के अपमान के खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं करूंगी।”

ममता का आरोप- SIR प्रक्रिया NRC की साजिश ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, "असम में 7 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिनमें हिन्दू बंगाली भी शामिल हैं। अब कूचबिहार और अलीपुरद्वार में नोटिस भेजे जा रहे हैं और भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश भेजा जा रहा है।" उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के "एजेंट" की तरह काम करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके दो अफसरों को सस्पेंड करने की धमकी दी गई है।