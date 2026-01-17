Hindustan Hindi News
बंगाल को बांग्लादेश बनाने पर तुली हैं ममता बनर्जी, बीजेपी बोली- रोहिंग्याओं की सुरक्षा कर रही TMC

बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल के बंटवारे की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की सुरक्षा कर रही हैं और बंगाल को अंग्रेजों की तरह बांटना चाहती हैं।

Jan 17, 2026 05:33 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब आते ही बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग बेहद तीखी हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है ममता बनर्जी 1905 को एक बार फिर दोहराना चाहती हैं जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर लोगों को उकसा रही हैं और बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को सुरक्षा दे रही हैं जो कि देश के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, देश की एकता को बनाए रखने के लिए हमें एक रहना होगा। एक हैं तो सेफ हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के तुष्टीकरण के लिए अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने की कोशिश की थी। आज टीएमसी के राज में बंगाल की वही स्थिति है।

