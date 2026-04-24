ममता बनर्जी के दिन खत्म, भतीजे भी नहीं बन पाएंगे मुख्यममंत्री; बंपर वोटिंग के बाद बोले अमित शाह
पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार जोर हो गया है। एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रही हैं। हालांकि यह सपना साकार कभी नहीं हो पाएगा।
पश्चिम बंगाल में पहले चण के मतदान खत्म हो चुके हैं और अब दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां प्रचार जोर हो गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में 92 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है। बंगाल में एक रोडशो के दौरान अमित शाह ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि उनका समय अब खत्म हो गया है। शाह ने कहा कि ममता दीदी अपनी जगह भतीजे को बैठाने वाली हैं। लेकिन मैं आज कहकर जा रहा हूं कि आपका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा।
उन्होंने कहा, 'आपका भतीजा कभी मुख्यमत्री हीं बन पाएगा। झूठ फैलाया जाता है कि बीजेपी जीती तो बंगाल में बाहर का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं बता देता हूं कि ऐसा व्यक्ति ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा जो बंगाल में ही पैदा हुआ होगा।' अमित शाह ने कहा कि बंगाल में गुंडाराज और सिंडिकेट राज्य है जो कि बीजेपी के सत्ता में आते ही खत्म हो जाएगा।
टीएमसी का पलटवार
अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वह 'ए दीदी' कहकर ममता बनर्जी का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह का बोलने का अंदाज ही बताता है कि उनकी महिलाओं के प्रति सोच कैसी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार फिर 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी।
बता दें कि अब बंगाल में अगले चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। हस्पतिवार को हुए मतदान में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही, जिसमें महिला मतदाताओं का प्रतिशत 92.69 रहा, जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 90.92 रहा। तीसरे लिंग के मतदाताओं का प्रतिशत 56.79 रहा।
भारी मतदान पर दोनों प्रमुख प्रतिद्वंद्वी दलों भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और तृणमूल कांग्रेस ने अपने पक्ष में निर्णायक जनादेश मिलने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नदिया जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए मतदान को ''परिवर्तन के लिए भारी जनादेश'' बताया और दावा किया कि चुनाव संबंधी हिंसा पिछले पांच दशकों में सबसे कम रही। हालांकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उच्च मतदान प्रतिशत दर्शाता है कि ''लोगों में यह डर है कि अगर वे मतदान नहीं करेंगेह, तो वे अपना मताधिकार और नागरिकता खो सकते हैं।'' उन्होंने मतदाता भागीदारी को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)की प्रक्रिया के साथ जोड़ा। पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव आठ चरणों में संपन्न हुए थे और कुल मतदान प्रतिशत 82.30 फीसदी रहा था। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों में अलग-अलग चरणों में मतदान 79 से 86 प्रतिशत के बीच रहा था।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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