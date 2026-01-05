Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़Mamata Banerjee Targets Election commission Said ECI running on WhatsApp
व्हाट्सएप पर चल रहा चुनाव आयोग; ममता बनर्जी का तीखा हमला, कहा- एक दिन गायब हो जाएगा ECI

व्हाट्सएप पर चल रहा चुनाव आयोग; ममता बनर्जी का तीखा हमला, कहा- एक दिन गायब हो जाएगा ECI

संक्षेप:

गंगासागर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चल रहा है। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा चुनाव आयोग गायब हो जाएगा।

Jan 05, 2026 08:51 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की आलोचना करते हुए कहा कि ईसीआई व्हाट्सएप पर चल रहा है। उनकी यह टिप्पणी सोमवार को मुरीगंगा नदी पर गंगानगर सेतु की आधारशिला रखे जाने के बाद आई है। गंगासागर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने कहा कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चल रहा है। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा चुनाव आयोग गायब हो जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुख्यमंत्री ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के पहले के बयानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल बंगाल को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। दरअसल, अभिषेक बनर्जी ने पहले दावा किया था कि एसआईआर अभ्यास के दौरान 45 लोगों की जान चली गई, छह लोग अस्पताल में भर्ती हुए और 29 बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) ने आत्महत्या का प्रयास किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर पार्टी द्वारा उठाए गए बुनियादी सवालों का जवाब देने में विफल रहने का भी आरोप लगाया था। अभिषेक बनर्जी ने पहले आरोप लगाया था कि ईसीआई की सभी नीतियां व्हाट्सएप के जरिए बनाई जा रही हैं, और यह एक व्हाट्सएप आयोग है।

सीएम ममता ने यह भी आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों से मनमाने ढंग से नाम हटाए जा रहे हैं, और कहा कि बंगाल कभी आपके सामने नहीं झुका, और बंगाल कभी आपके सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने आगे कहा कि 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बुलाया जा रहा है, कुछ ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ पेश हो रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को भी बुलाया जा रहा है। इतने लंबे समय तक इस देश में रहने के बाद क्या उन्हें अभी भी यह साबित करने की आवश्यकता है कि वे मतदाता और इस राष्ट्र के नागरिक हैं?

बंगाल की बहुलवादी पहचान पर जोर देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, कुछ मस्जिदों में, कुछ गुरुद्वारों में; यही बंगाल है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही अशांति पैदा करने और 'झूठे सवाल' उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Mamata Banerjee West Bengal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।