व्हाट्सएप पर चल रहा चुनाव आयोग; ममता बनर्जी का तीखा हमला, कहा- एक दिन गायब हो जाएगा ECI

संक्षेप: गंगासागर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चल रहा है। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा चुनाव आयोग गायब हो जाएगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की आलोचना करते हुए कहा कि ईसीआई व्हाट्सएप पर चल रहा है। उनकी यह टिप्पणी सोमवार को मुरीगंगा नदी पर गंगानगर सेतु की आधारशिला रखे जाने के बाद आई है। गंगासागर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने कहा कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चल रहा है। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा चुनाव आयोग गायब हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के पहले के बयानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल बंगाल को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। दरअसल, अभिषेक बनर्जी ने पहले दावा किया था कि एसआईआर अभ्यास के दौरान 45 लोगों की जान चली गई, छह लोग अस्पताल में भर्ती हुए और 29 बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) ने आत्महत्या का प्रयास किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर पार्टी द्वारा उठाए गए बुनियादी सवालों का जवाब देने में विफल रहने का भी आरोप लगाया था। अभिषेक बनर्जी ने पहले आरोप लगाया था कि ईसीआई की सभी नीतियां व्हाट्सएप के जरिए बनाई जा रही हैं, और यह एक व्हाट्सएप आयोग है।

सीएम ममता ने यह भी आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों से मनमाने ढंग से नाम हटाए जा रहे हैं, और कहा कि बंगाल कभी आपके सामने नहीं झुका, और बंगाल कभी आपके सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने आगे कहा कि 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बुलाया जा रहा है, कुछ ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ पेश हो रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को भी बुलाया जा रहा है। इतने लंबे समय तक इस देश में रहने के बाद क्या उन्हें अभी भी यह साबित करने की आवश्यकता है कि वे मतदाता और इस राष्ट्र के नागरिक हैं?