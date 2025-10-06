जान-बूझकर लाई गई है आपदा, पश्चिम बंगाल की बाढ़ के लिए किस पर भड़क गईं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन के संकट के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह मानव जनित आपदा है। डीवीसी मनमाने तरीके से पानी छोड़ रहा है और इस वजह से बंगाल बाढ़ का सामना कर रहा है।

उत्तर बंगाल में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ की त्रासदी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव निर्मित संकट है। उन्होंने नदियों में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने और बाढ़ के लिए डीवीसी को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ और भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवजा और होम गार्ड की नौकरी देने का ऐलान किया है।

बनर्जी ने कहा, हमें जानकारी मिली है कि इस आपदा में कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है। शनिवार और रविवार को इस इलाके में 300 mm बारिश हुई है। अधिकारियों का कहना है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी बारिश खी वजह से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाइगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बेहार में बाढ़ आई है। नगराकटा और मिरिक सबसे ज्यादा भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित हुआ है। यहां बहुत सारे लोगों के घर का सामान भी बाढ़ में बह गया।

ममता ने आरोप लगाया, ‘दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) अपनी इच्छानुसार पानी छोड़ रहा है। मैथन और पंचेत बांधों से गाद निकालने का काम न होने से उनकी जल धारण क्षमता में काफी कमी आई है। डीवीसी झारखंड को बाढ़ से बचाने के लिए ऐसा कर रहा है और बंगाल इसका खमियाजा भुगत रहा है।’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तर बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे पर्यटकों को वापस लाने के लिए 45 बसों की व्यवस्था की है।

बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने बाढ़ राहत उपायों के लिए धन मुहैया नहीं कराया है और राज्य सरकार किसी तरह अपने दम पर स्थिति से निपट रही है। दार्जिलिंग जिले में हुए विनाशकारी भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। आपदा प्रबंधन कर्मियों ने सोमवार को भी बचाव अभियान जारी रखा क्योंकि कई लोग अब भी लापता हैं और हजारों पर्यटक कटे हुए पहाड़ी इलाकों में फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।