शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के दौरान ही आया ममता बनर्जी का पोस्ट, 'उग्र राष्ट्रवाद' का किया जिक्र
शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के दौरान ही ममता बनर्जी ने गुरुदेव रवीेंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि टैगोर 'उग्र राष्ट्रवाद की उत्तेजना से ऊपर उठकर' संपूर्ण विश्व को एकता का संदेश देने वाले महामानव थे।
पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की शपथ के साथ ही पहली बार राज्य में बीजेपी युग की शुरुआत हो गई है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किए गए शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि ना तो वह खुद शपथ ग्रहण में पहुंचीं और ना ही टीएमसी का कोई अन्य नेता वहां मौजूद था। शपथ ग्रहण के दौरान ही उन्होंने ट्वीट करके गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी।
ममता बनर्जी ने शनिवार को नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वह मानवता के लिए एकता का संदेश देने वाले और सदैव मार्गदर्शन करने वाले प्रकाशस्तंभ हैं। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में बनर्जी ने कहा कि टैगोर का दर्शन बांग्ला भाषा, संस्कृति और विरासत के पुनर्जन्म का प्रतीक है।
उन्होंने लिखा, 'उनका गहन जीवन-दर्शन हमारी दैनिक यात्रा के लिए सदैव मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है। उन्होंने हमें सिखाया कि विभाजन सत्य नहीं है, सत्य तो एकता है। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि टैगोर 'उग्र राष्ट्रवाद की उत्तेजना से ऊपर उठकर' संपूर्ण विश्व को एकता का संदेश देने वाले महामानव थे। बनर्जी ने आशा व्यक्त की कि इस महाकवि के चिरंतन आदर्श, उनकी दूरगामी विचारधारा, जागृत चेतना और सृजनशील प्रतिभा विश्वभर के लोगों के मन में और भी प्रखर रूप से चमकती रहेगी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें